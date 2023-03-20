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ГУП «ТЭК СПб» разогревает иски по долгам

Предприятие за год нарастило объем тяжб по долгам за теплоэнергию почти в два раза

Ресурсоснабжающая организация ГУП «ТЭК СПб» увеличивает собираемость платежей за тепло с потребителей через суды. В 2022 году в инстанции компания направила более 2,2 тыс. исковых заявлений суммарно на 3,1 млрд рублей, что больше, чем в прошлом году, почти в два раза. На предприятии отметили, что данный метод сбора долгов усилен, так как показал эффективность. В добровольном порядке собираемость долгов снизилась в полтора раза, а по исполнительным листам — увеличилась в 1,8 раз. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение платежной дисциплины не только из-за роста тарифов, но и в целом из-за экономической обстановки.

Платежная дисциплина по сравнению с прошлым годом снижается, в основном долги собирают через суды

Платежная дисциплина по сравнению с прошлым годом снижается, в основном долги собирают через суды

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Платежная дисциплина по сравнению с прошлым годом снижается, в основном долги собирают через суды

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

В суды Петербурга от ГУП «ТЭК СПб» поступило 2287 исковых заявлений о взыскании задолженности за потребленную теплоэнергию и неустойки в размере более 3,1 млрд рублей. Еще 3800 заявлений предприятие направило в суды на выдачу судебного приказа о взыскании с граждан, чьи дома перешли на прямые договоры, долгов на сумму свыше 130 млн рублей. Для сравнения, по итогам 2021 года было направлено 1369 исковых заявлений о истребовании задолженности в размере 1,7 млрд рублей. Таким образом, сумма по искам выросла в два раза.

На предприятии отмечают, что в результате досудебных и судебных мероприятий удается достичь снижения просроченной задолженности за теплоэнергию. Общее снижение за год небольшое — около 3% (просроченная дебиторская задолженность ГУП «ТЭК СПб» на 1 февраля 2023 года составила 6,08 млрд рублей, сократившись на 176,1 млн рублей по сравнению с 1 февраля 2022 года, когда было зафиксировано 6,26 млрд рублей).

Платежная дисциплина по сравнению с прошлым годом снижается, в основном долги собирают через суды.

В 2022 году сумма, поступившая по исполнительным листам, составила 1,55 млрд рублей (в 2021 году — 826,2 млн рублей), в результате добровольного исполнения решений суда на счета ТЭКа вернулись 771,9 млн рублей (в 2021 году — 1,13 млрд рублей).

Тарифы на ЖКХ выросли на 8,5%

Эксперты уже прогнозировали (см. “Ъ” №220/П от 28.11.2022) ухудшение платежной дисциплины после двукратного повышения тарифов в прошлом году. Сейчас изменений в лучшую сторону не предвидится.

«Рост задолженности продолжится в связи с ухудшением финансового положения населения и ростом тарифов. Ожидать улучшения платежной дисциплины в 2023 году не стоит, хотя адресные меры господдержки (например, жилищная субсидия) могут поддержать малообеспеченных петербуржцев. Кроме того, сейчас также снизилась мотивация к погашению крупных задолженностей, так как существенно меньше россиян уезжает отдыхать за границу и для них не так страшен запрет из-за долгов по ЖКХ»,— считает Михаил Бурмистров, генеральный директор «Infoline-Аналитика».

По мнению судебного эксперта группы Veta Александра Терентьева, рост задолженности может быть связан и с климатическими факторами, и с «поведением» поставщика. «Потребление тепловой энергии в нашей стране зависит не столько от спроса, сколько от предложения. Проще говоря, потребитель чаще всего не может регулировать объемы ее потребления, так что в случае, если, например, погодные условия таковы, что поставщик вынужден или желает наращивать объемы поставки, потребитель никак на это повлиять не может,— рассуждает эксперт.— Исковая активность и результативность исковой кампании, направленной на взыскание задолженности, безусловно, взаимосвязаны, но далеко не все иски удовлетворяются, а если удовлетворяются, то необязательно в полной мере. Ну а платежная дисциплина может улучшаться при условии прозрачности и доступности информации о тарифах и услугах, а также при регулярном контроле со стороны органов исполнительной власти».

Алла Михеенко

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