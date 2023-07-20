Производство молока и мяса растет в Нижегородской области

В первом полугодии сельскохозяйственные предприятия Нижегородской области произвели 84,5 тыс. т мяса, что на четверть больше по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщили в Нижегородстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В структуре производства на мясо свиней пришлось 44,5%, птицы — 43,4%. Доля крупного рогатого скота составила 12,1%.

Поголовье свиней увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом – по данным за шесть месяцев, на фермах содержится 421 тыс. свиней. Поголовье птицы выросло на 6%, до 8,4 млн голов.

Производство молока составило 288,3 тыс. т. Рост по сравнению с прошлым годом – 6%.

Анастасия Еремина