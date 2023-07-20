Иволгинскому потрошителю добавили к пожизненному

Жителя Бурятии Кегашбека Орунбаева, отбывающего в соль-илецкой колонии «Черный дельфин» пожизненный срок за серию убийств и расчленение изнасилованных женщин, признали виновным еще в одном преступлении. В 1992 году в Барнауле (Алтайский край), куда Кегашбек Орунбаев приехал поступать в техникум, он, по версии следствия, расправился с 35-летней женщиной. За этот эпизод преступнику, прозванному в СМИ иволгинским потрошителем, присудили девять с половиной лет заключения. После вступления приговора в законную силу его этапируют обратно в колонию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иволгинский потрошитель Кегашбек Орунбаев (в центре)

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю Иволгинский потрошитель Кегашбек Орунбаев (в центре)

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

На Алтае осудили 60-летнего серийного убийцу и насильника Кегашбека Орунбаева. События, которые описаны в материалах уголовного дела, произошли еще в августе 1992 года. Тогда в Барнауле было обнаружено тело 35-летней женщины. Жертва была изнасилована и жестоко убита. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Раскрыть его удалось лишь спустя 30 лет. «Неоднократно следователи возвращались к изучению материалов дела. Результатом кропотливой работы стало установление личности подозреваемого — им оказался осужденный к пожизненному лишению свободы житель Бурятии Кегашбек Орунбаев, так называемый иволгинский потрошитель, который ранее проживал в Барнауле»,— рассказала «Ъ-Сибирь» официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Расследование установило, что в столицу Алтайского края будущий серийный убийца приехал еще в середине 1980-х годов после службы в армии. В Барнауле он поступил в техникум, откуда его вскоре отчислили за аморальное поведение. После исключения Кегашбек Орунбаев еще несколько лет оставался в регионе, зарабатывая на решении контрольных работ для студентов.

В 2022 году Кегашбека Орунбаева, который в тот момент находился в колонии для пожизненно осужденных «Черный дельфин» в Оренбургской области, конвоировали в Барнаул. Ему инкриминировали ст. 102 УК РСФСР (убийство, сопряженное с изнасилованием).

Как сообщил «Ъ-Сибирь» следователь по особо важным делам Иван Зеленский, в августе 1992 года обвиняемый изнасиловал встреченную у рынка женщину. Угрожая ножом, он отвел ее в безлюдном место. Поскольку жертва сопротивлялась, нападавший несколько раз ударил ее по голове. После изнасилования он ее задушил.

Обвиняемый дал признательные показания, их он подтвердил на следственном эксперименте.

Уголовное дело рассматривал Октябрьский райсуд Барнаула. За преступления 1992 года он назначил маньяку девять с половиной лет заключения.

В региональном управлении СКР рассказали, что за Кегашбеком Орунбаевым тянулся длинный шлейф преступлений, совершенных в Алтайском крае с 1987 по 1992 год. Среди них нападение в сентябре 1990 года на 17-летнюю девушку в Барнауле: припозднившейся студентке он нанес удар камнем по голове, затем оттащил в сторону, где изнасиловал и убил. В 1991 году в Новоалтайске он расправился с 76-летней пенсионеркой, у которой снимал комнату: пожилую женщину, которая отказала ему в интимной близости, он оглушил обухом топора, а затем изнасиловал. Смерть потерпевшей наступила от открытой черепно-мозговой травмы. В дальнейшем квартирант облил вещи в доме керосином и поджег, после чего скрылся. За эти преступления Кегашбек Орунбаев был осужден в ноябре 2020 года и марте 2023-го на длительные сроки заключения.

Иволгинским потрошителем уроженца Киргизской ССР Кегашбека Орунбаева окрестили в СМИ за серию нападений на женщин в Иволгинском районе Бурятии, где он проживал. Согласно материалам следствия, мужчина в течение нескольких лет убил там трех женщин, на которых нападал после непродолжительного знакомства и совместного употребления спиртного. В сентябре 2012 года Кегашбека Орунбаева задержали и предъявили ему обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием), ст. 30, ст. 131 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление, изнасилование), ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших).

Подследственному назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. «Комиссия экспертов признала Орунбаева вменяемым, однако в ходе проведенных исследований у него были отмечены выраженные психопатические черты характера возбудимого типа с садистскими формами патологического поведения, на фоне которых происходили жестокие избиения жертв, вплоть до их убийства, расчленения тел с вырезанием органов»,— указывается в сообщении управления СКР по Бурятии. В декабре 2013 года Верховный суд республики признал вину Кегашбека Орунбаева доказанной и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Местом отбывания наказания ему назначили колонию «Черный дельфин».

Константин Воронов, Новосибирск