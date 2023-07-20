Госдума разрешила силовикам и сотрудникам ЧОПов сбивать любые беспилотники

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, позволяющий силовым ведомствам и ЧОПам пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности.

Согласно закону, МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН, ГУСП и ЧОПы, а также сотрудники Государственной фельдъегерской службы и военнослужащие МЧС получат право пресекать движение беспилотников в воздухе, в воде и на земле. До принятия закона пресекать движение беспилотников могли только те ведомства и частные охранные организации, которые прошли отбор Росгвардии.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 28 марта 2023 года депутатами «Единой России» Александром Хинштейном, Василием Пискаревым, Эрнестом Валеевым и Анатолием Выборным. В пояснительной записке инициатива объяснялась возрастающей угрозой использования подводных и наземных беспилотников в террористических целях.

Полина Мотызлевская