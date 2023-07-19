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Школы Белгорода с 1 сентября начнут работать в очном формате

В Белгороде новый учебный год начнется в очном формате в 48 общеобразовательных учреждениях, сообщили в мэрии. Также с 1 августа к полноценному режиму работы вернутся 67 детских садов.

По данным властей, в новом учебном году за парты сядут около 40 тыс. школьников, в том числе 3 тыс. первоклассников. Сейчас школы готовят к открытию: на 300 млн руб. закуплена мебель, компьютерное и технологическое оборудование, а также учебники и наглядные пособия. Капитальный ремонт завершается в десяти школах.

«Главная задача нового учебного года — усиление мер антитеррористической защищенности, отработка алгоритмов действий в разных ситуациях для сохранения жизни и здоровья детей. Все предложения по организации учебного процесса обсудили с педагогами и родителями»,— сказано в сообщении мэрии. Ранее власти сообщили о введении в школах новых курсов по гражданской обороне и защите при чрезвычайных ситуациях.

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Сергей Толмачев

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