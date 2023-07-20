Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 20 июля

8:21. 14-летнюю Ангелину Кулик из Белгородской области, пострадавшую при взрыве на Крымском мосту 17 июля, доставили на лечение в Москву. Девочка будет лечиться в РДКБ Минздрава России, она находится в стабильном состоянии.

8:17. Российскими военнослужащими у границы с Белгородской областью ликвидирована украинская диверсионная группа, сообщил вчера вечером в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его данным, в районе населенного пункта Одноробовка Харьковской области против ДРГ провели «оперативные действия» подразделения начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Чечни Рустама Агуева, а также 245-го мотострелкового полка. В результате «все пять членов группы» ликвидированы, «корректировка огня осуществлялась при помощи БПЛА»: «После выявления точного места дислокации противника был нанесен удар из тяжелого вооружения».

0:38. Следователи СКР будут расследовать факты обстрела ВСУ территории Курской области. В ведомстве уточнили, что речь идет об атаках 19 июля на город Суджа Курской области. Следователи намерены установить обстоятельства произошедшего, причастных лиц.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 19 июля