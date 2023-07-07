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«Металлоинвест» закупит противоосколочную пленку для белгородских школ на 100 млн рублей

Холдинг «Металлоинвест» планирует направить 100 млн руб. на покупку противоосколочной пленки для школ и детсадов Белгородской области, расположенных в приграничной зоне. Об этом рассказал в Telegram губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, стеклопакеты в образовательных учреждениях протестировала Росгвардия, и теперь есть понимание, какая пленка нужна, чтобы, «если будет происходить сложная ситуация, и чтобы не было разлета осколков, которые могут нанести травму».

«На эти цели компания “Металлоинвест” приобретет пленку на сумму 100 млн руб. И до 1 сентября мы во всех школах, которые находятся в приграничных территориях в пределах двадцатикилометровой зоны, и в детских садах эту работу обязательно выполним»,— отметил глава региона.

Ранее господин Гладков заявлял, что «в 20-километровой зоне никакого образовательного процесса быть не может». Он позволил родителям, живущим на приграничных территориях, оставить школьников на дистанционном обучении с 1 сентября. Окончательное решение по отмене или продлению дистанционного режима обучения в школах приграничных населенных пунктов будет приниматься в конце июля, говорил ранее губернатор.

Мария Старикова

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