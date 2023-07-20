Компания застройщика Городенкера выкупает «Дирижабль» и «Олипс»

Компания уральского застройщика Владимира Городенкера «Атлас Актив» выкупает компании «Торговый город "Дирижабль"», которой принадлежит одноименный торговый центр, и компанию «Олипс». Приобретение двух компаний согласовала Федеральная антимонопольная служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

«Приобретатель занимается строительством жилых и нежилых зданий, а приобретаемые общества — арендой и управлением торговыми площадями. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на соответствующих рынках»,— говорится в сообщении ФАС.

По данным сервиса Kartoteka.ru, бенефициаром компании «Атлас Актив» является «Атлас Девелопмент», а директором Владимир Городенкер. Компания «Дирижабль», зарегистрирована на ул. Щварца, 17 принадлежит Олегу Нейковскому. Он же владеет компанией «Олипс», зарегистрированной на ул. Металлургов, 70 (строительный рынок «Новомосковский»).

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте