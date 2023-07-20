Компания намерена вложить 5,4 млрд рублей в изготовление в Башкирии сырья для кормов

Компания «Файбер нутришн» намерена построить на территории особой экономической зоны «Алга» в Ишимбайском районе Башкирии завод по изготовлению пищевых волокн. В его создание планируют вложить 5,4 млрд руб., сообщает пресс-служба главы республики.

Производственная мощность составит 5,6 тыс. т клетчатки и 1,5 тыс. т пектиновых веществ в год. Их будут получать из жома сахарной свеклы и использовать в качестве компонентов при приготовлении кормов для животных.

Строительство завода начнется в 2024 году, запустить планируется в 2026 году. В качестве мер поддержки инвестор получит преференции, в том числе налоговые льготы.

ООО «Файбер нутришн» зарегистрировано в 2022 году в Ишимбае. Основной вид деятельности — производство готовых кормов для животных на фермах. Основной владелец — Раиль Сагитов.

Влада Шипилова

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