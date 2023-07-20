Росимущество продало крупнейшую российскую типографию за 4,9 млрд руб.

Московский бизнесмен Денис Избрехт купил 100% акций АО «Первая образцовая типография» у государства. Аукцион стартовал с 3 млрд руб., актив был продан за 4,9 млрд руб.

«Первая образцовая типография» — правопреемник полиграфического предприятия, основанного в 1876 году. В 1984-м была объединена с другими печатными предприятиями в издательство «Товарищество И.Д. Сытина». В 1919 году была национализировано и переименовано в «Первую образцовую типографию». Была продана в 2016 году ООО «Юнитекс» за 2 млрд руб., которая планировала построить на месте типографии жилой комплекс. Сделка была отменена судом.

Торги прошли 19 июля. Пресс-служба Росимущества подтвердила РБК продажу. Ведомство утверждает, что в аукционе приняли участие четыре человека, но на сайте торгов был указан только господин Избрехт. Представитель «Первой образцовой типографии» отметил, что все производственные филиалы работают стабильно и выполняют взятые обязательства.

Вместе с московской типографией проданы другие семь филиалов. Один из них — крупнейший по тиражу полиграфическое предприятие РФ «Ульяновский дом печати». В течение пяти лет после приватизации новому собственнику нельзя переоформлять актив. Не меньше 75% выручки от реализации продукции, работ и услуг должны быть обеспечены полиграфической деятельностью. Покупатель также должен обеспечить финансирование производства полиграфической продукции на 1,5 млрд руб., купить полиграфическое оборудование и провести капремонт производственных и складских помещений.

Денис Избрехт — гендиректор и владелец 25% ООО «Аркада Холдинг» (основной вид деятельности — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами). Половиной этой компании владеет миллиардер Дмитрий Мазепин. В 2015 году «Аркада Холдинг» купила 1/3 площадей ЦУМа.

Леонид Уварчев