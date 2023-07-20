В Волгограде троих подростков задержали за разбой и грабеж

Сотрудники полиции Волгограда задержали подозреваемых в разбое подростков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Правоохранители рассказали, что нападения произошли вчера, 19 июля, в Советском районе. Первым потерпевшим стал 36-летний мужчина. На улице Чебышева к нему подошли трое молодых людей, попросили прикурить, выхватили из сумки 4,5 тыс. руб. и убежали.

На Районной улице 19-летнюю девушку жестоко избили, в том числе бейсбольной битой, затем в нее не менее десяти раз выстрелили из пневматического пистолета. У девушки отобрали «ценные предметы», телефон и порядка 9 тыс. руб. Потерпевшую госпитализировали с множественными телесными повреждениями, среди которых пулевые ранения и черепно-мозговая травма.

Подозреваемых задержали сотрудники полиции. Это двое 16-летних студентов одного из местных колледжей и 18-летний житель Астраханской области. У молодых людей изъяли пистолет и биту.

Материалы проверки из управления МВД передали в СУ СКР по Волгоградской области. По факту происшествия с девушкой там завели дело о разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Дело о грабеже по поводу случая с мужчиной пока не завели.

В пресс-службе следственного управления уточнили, что несовершеннолетние фигуранты дела неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей. Подозреваемые признали вину. Следователи намерены ходатайствовать в суде о заключении молодых людей под стражу.

Дарья Васенина, Саратов