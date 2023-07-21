«Зенит» сыграет на рекорд

Открывающийся сегодня матчем «Динамо» и «Краснодара» очередной чемпионат России — это турнир с раскладом, который, наверное, все-таки чуточку сложнее, чем выглядит на первый взгляд. Во всяком случае, есть нюансы, намекающие на то, что до нового, шестого подряд чемпионского титула «Зениту», не исключено, добраться будет посложнее, чем до пяти предыдущих, и из-за собственных кадровых перемен, и из-за готовых добавить конкурентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на кадровые проблемы «Зенита», специалисты и букмекеры по-прежнему считают петербургскую команду фаворитом чемпионата России

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Несмотря на кадровые проблемы «Зенита», специалисты и букмекеры по-прежнему считают петербургскую команду фаворитом чемпионата России

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Для «Зенита» на кону в этом чемпионате стоит очень заметный рекорд. Ну или, точнее, повторение очень заметного рекорда. На стыке прошлого и нынешнего веков, с 1996 по 2001 год, царивший тогда в отечественном футболе, который еще не догадывался о том, что впереди его ждут разные времена — и громадных денег, позволяющих уводить из-под носа европейских грандов топовых игроков, мечтая о еврокубковых триумфах, и полной международной изоляции с отстранением от континентальных турниров, «Спартак» выдал длиннющую серию из полудюжины выигранных чемпионатов. Текущая зенитовская в данный момент насчитывает пять. Еще одно золото — и петербургский клуб поравняется со «Спартаком». Причем в эпоху, когда команд с большими амбициями, как ни крути, побольше, чем в 1990-е.

Взгляд поверхностный, цепляющийся лишь за очевидные моменты, конечно, вызывает жуткий соблазн думать, будто с рекордом у «Зенита» все должно склеиться без проблем. Эти пять предыдущих чемпионатов петербуржцы выигрывали с запасом, без особого надрыва. И каждый лишь подтверждал, что клубу с солидными ресурсами и отточенным умением ими распоряжаться на самом деле некому бросить перчатку. По крайней мере, на длинной, а не в месяц-два дистанции. Желающие совершить такой бросок постоянно находятся, но не хватает мощи, опыта. И в этом смысле первая половина летней трансферной кампании ничего не изменила. Ни один из грандов, в том числе ЦСКА и «Спартак», финишировавшие в прошлом первенстве вслед за «Зенитом», не совершили таких приобретений, которые намекали бы на прорыв радикальный. То есть, скажем, внезапное превращение Хесуса Медины из армейца в спартаковца — событие, разумеется, заметное, но едва ли поворотное для истории того или другого клуба. Маленькая корректировочка, не означающая, будто теперь атака «Спартака» расцветет яркими красками, а атака ЦСКА, наоборот, резко скиснет. Остальные уже осуществленные отечественными клубами сделки — из той же категории.

Но есть нюансы, заставляющие пересмотреть представления о раскладе. Не исключено, что не так уж он и прост.

Во-первых, все не так просто с «Зенитом». Свои пять подряд золотых медалей он выиграл, легко переживая кадровые метаморфозы. И, скажем, сейчас забавно вспоминать, что еще пару лет его основным козырем казалась связка из Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Как выяснилось, петербуржцы способны безболезненно с ней расстаться, а их тренер Сергей Семак — легко перестроить игровую модель. Но это трансферное окно в плане потерь может получиться слишком особенным для «Зенита». В нем уже нет ни Вендела, ни Далера Кузяева. Кузяев был значимым элементом нападения, а роль бразильца с его талантом закрывать всю центральную зону вообще тянула на ключевую. Но так ими дело, скорее всего, не ограничится, если верить появляющимся чуть ли не ежедневно новостям. С отъездом в Саудовскую Аравию Малкома, лучшего бомбардира минувшего чемпионата,— вопрос, судя по ним, фактически решенный. А на повестке еще и отъезд Клаудинью, самого творческого игрока «Зенита», с Вильмаром Барриосом, основным опорником. А если все они и в самом деле покинут клуб?

Состав у «Зенита» все равно останется сильным и глубоким. Но все же речь про футболистов не просто сильных, а именно системообразующих: купировать исчезновение таких с ходу безумно тяжело. Даже наставник «Манчестер Сити» с его роскошной по длине и качеству скамейкой Пеп Гвардиола наверняка был бы в ужасе, если бы его разом лишили Кевина Де Брёйне, Родри и Эрлинга Холанна. А «Зенит», играющий далеко не боевым вариантом, в прошедшем сезоне все видели. Им он без особого блеска бился в переформатированном Кубке страны и сошел с дистанции в разгонной части play-off. То, что ему все равно, резервистами играть или лидерами,— миф.

Во-вторых, все не так просто с соперниками, прежде конкуренцию скорее обозначавшими. Тот сезон, что предшествовал начинающемуся, оставил ощущение, будто бы для некоторых он был своеобразным этапом перезагрузки с неизбежными мучениями. В этом ряду и привыкавшие друг к другу «Спартак» с молодым испанским тренером Гильермо Абаскалем, и «Динамо», которое, похоже, попало в молоко с наставником, теперь решив попробовать вместо серба Славиши Йокановича чеха Марцела Личку, лучше знающего российские футбольные реалии благодаря работе с «Оренбургом», и еще два клуба, чей потенциал идеально описывают цифры.

Разницу в классе команд, как правило, иллюстрируют итоговой турнирной таблицей, в данном случае кричащей о безусловном превосходстве «Зенита». Но она не учитывает некоторые специфические обстоятельства, к примеру, тот факт, что какая-то команда свой оптимальный облик была вынуждена искать, шлифовать по ходу первенства. И с этой точки зрения куда актуальнее таблица, ранжирующая его участников по результатам весенней, как раз после перерыва на шлифовку, части. И вот сюрприз: в ней «Зенит», набравший в 13 турах 28 очков и в общем-то темп сохранявший, тем не менее всего-то третий. В балле впереди доведенный к весне до ума пришедшим летом 2022 года из «Сочи» тренером Владимиром Федотовым ЦСКА, а еще выше него — сюрприз — «Локомотив», который бедствовал перед зимней паузой, опустившись в подвал классификации, но после того как переманил из «Пари Нижнего Новгорода» на тренерский пост Михаила Галактионова, а основу укрепил Сергеем Пиняевым и Артемом Дзюбой, обрел поразительную эффективность. А что если они сберегли импульс?

Матчем с ЦСКА за Суперкубок «Зенит», кстати, в минувшую субботу сезон официально открыл. Добился победы, но — трудной, по пенальти. И с Малкомом, Клаудинью и Вильмаром Барриосом на поле.

Алексей Доспехов