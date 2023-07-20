На соревнования в рамках антикоррупционного форума в Уфе потрачено более 7 млн рублей

Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой заключил два договора на проведение спортивных соревнований в рамках антикоррупционного форума финансово-экономических органов в Башкирии, который состоялся в Уфе с 18 по 19 июля. Общая сумма договоров составила 7 млн руб., включая проведение соревнований по слэдж-хоккею стоимостью 1,3 млн руб. и спартакиады финансово-экономических органов за 5,8 млн руб.

В спартакиаде были такие дисциплины, как волейбол, дартс, пулевая стрельба, настольный теннис, плавание. В товарищеском матче по следж-хоккею на площадке «Уфа-Арены» участвовали питерская команда «Звезда» и «Башкирские пираты».

Майя Иванова

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