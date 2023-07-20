МИД Ирака осудил захват посольства Швеции в Багдаде

Министерство иностранных дел Ирака осудило действия протестующих иракцев, захвативших здание посольства Швеции в Багдаде и поджегших его. МИД заявил в Twitter, что правительство Ирака поручило правоохранительным органам расследовать обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

МИД Швеции в свою очередь сообщил Reuters, что все сотрудники посольства находятся в безопасности. Шведское министерство осудило захват посольства и подчеркнуло необходимость защиты диппредставительств со стороны иракских властей.

Ранее сегодня, 20 июля, Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в Багдаде протестующие против акций сожжения Корана ворвались в здание шведского посольства и подожгли его.

Эрдни Кагалтынов