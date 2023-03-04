Автозавод Hyundai в Петербурге завершил реорганизацию штата

На заводе Hyundai в Санкт-Петербурге завершились реорганизационные мероприятия, связанные с штатом предприятия. Об этом рассказал председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко, передает ТАСС.

Автозавод корейского производителя находится в режиме простоя 2022 года. В конце февраля «Ъ-СПб» рассказывал, что завод Hyundai в Петербурге может выкупить казахстанская «Астана Моторс». В таком случае на площадке могут возобновить выпуск моделей Hyundai Creta, Hyundai Solaris и KIA Rio.

Между тем, губернатор Петербурга Александр Беглов ранее анонсировал запуск до конца 2023 года двух петербургских автозаводов, правда, не раскрыв их названия. Кроме того, он упомянул о переговорах по производству в городе электрокаров

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