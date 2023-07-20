Замглавы Пентагона сообщил о смещении акцента с поставок Украине техники на ее ремонт

Заместитель шефа Пентагона Уильям Лаплант заявил, что союзники Украины будут больше внимания уделять ремонту поставленной Западом техники. По информации Politico, страны Запада вместе с тем обсуждают поставки Киеву машин для разминирования и средств ПВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

«Мы создаем ремонтные предприятия в Европе, переводим руководства (по обучению и ремонту.— "Ъ"), мы должны делать гораздо больше вместе, поэтому мы будем уделять этому больше внимания (ремонту.—"Ъ")»,— сказал господин Лаплант Politico. Как отмечает издание, поддержание техники и оборудования стоимостью в миллиарды долларов является одной из основных функций группы из 22 стран, которую возглавляют США, Польша и Великобритания.

Господин Лаплант сообщил, что союзники регулярно общаются с Киевом. «Что им еще нужно? Можем ли мы поставить еще какие-то детали? Мы отслеживаем так называемый коэффициент доступности каждой из этих систем»,— добавил он. Как пишет Politico, союзники помогли Украине организовать работу по снабжению, в рамках которой отслеживается больше 4 тыс. линий поставок востребованных запчастей для переданной Западом техники.

Источник Politico рассказал, что поставки техники Украине также будут продолжаться. Так, на этой неделе состоялась встреча контактной группы, на которой обсуждались поставки машин и оборудования для разминирования, а также мобильных средств ПВО малой дальности.

О поддержке Украины со стороны союзников — в материале «Ъ» «Из НАТО слов не выкинешь».

Леонид Уварчев