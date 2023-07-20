Иск бывшего директора Центра «Вектор» о восстановлении в должности рассмотрит Новосибирский облсуд

Новосибирский областной суд рассмотрит иск бывшего директора научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова к Роспотребнадзору о восстановлении на работе. Первоначально иск поступил в районный суд, но поскольку его материалы содержат сведения, составляющие гостайну, дело направили в областной суд. Об этом рассказали в региональном управлении Судебного департамента.

Как писал «Ъ-Сибирь» Ринат Максютов, который возглавлял ГНЦ «Вектор» с сентября 2016 года, был уволен в мае 2023 года. Соответствующий приказ подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В качестве основания для увольнения ученого в документе указаны «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов» и «утрата доверия».

Глава наукограда Кольцово (там расположен ГНЦ) Николай Красников и группа депутатов местного совета направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой «рассмотреть обстоятельства» увольнения Рината Максютова. В обращении указывается, что увольнение руководителя Центра вызвало недоумение властей Кольцово. «Именно под его руководством ГНЦ ВБ «Вектор» активно проявил себя в сложных условиях пандемии, за что многие сотрудники Центра (в том числе и Максютов Р. А.) были заслуженно отмечены правительственными наградами»,– говорится в документе. Врио гендиректора «Вектора» назначили Александра Агафонова.

ГНЦ «Вектор» (входит в Роспотребнадзор) основан в 1974 году и находится в наукограде Кольцово под Новосибирском. Центр — один из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук. В «Векторе» собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов, в частности это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы.

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Илья Николаев