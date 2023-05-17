Глава научного Центра «Вектор» уволен в связи с утратой доверия

Ринат Максютов, который возглавляет научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» с сентября 2016 года, уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия». Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали источники в правоохранительных органах. Приказ об увольнении господина Максютова подписан руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой 16 мая. Трудовой договор с директором «Вектора» будет расторгнут 18 мая.

По данным источников «Ъ-Сибирь», одним из оснований для увольнения Ринат Максютов стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов».

Связаться с Ринатом Максютовым не удалось. Помощник гендиректора по связям с общественностью «Вектора» Никита Каньшин заявил, что кадровые решения комментирует Роспотребнадзор. Он также отметил, что научный центр «будет исполнять взятые обязательства по изучению опасных вирусов, разработке профилактических и диагностических препаратов».

ГНЦ «Вектор» (входит в Роспотребнадзор) основан в 1974 году. Это один из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук. На «Векторе» собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов, в частности, это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы. Там велась разработка вакцины против новой коронавирусной инфекции, лихорадки Эбола, тест-системы для диагностики ВИЧ.

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Константин Воронов