Власти новосибирского наукограда призвали премьер-министра разобраться с увольнением гендиректора «Вектора»

Глава наукограда Кольцово Новосибирской области Николай Красников и группа депутатов местного совета направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой «рассмотреть обстоятельства» увольнения гендиректора государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» Рината Максютова. Текст письма опубликован на официальном сайте наукограда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В обращении указывается, что увольнение руководителя Центра вызвало недоумение властей Кольцово. «Именно под его руководством ГНЦ ВБ «Вектор» активно проявил себя в сложных условиях пандемии, за что многие сотрудники Центра (в том числе и Максютов Р. А.) были заслуженно отмечены правительственными наградами»,– говорится в документе. Господин Максютов назван в нем «грамотным и энергичным руководителем».

Помимо господина Красникова, возглавляющего Кольцово с 1991 года, подписи под обращением поставили 15 человек. Всего в совете рабочего поселка 20 депутатов.

Срочный трудовой контракт с Ринатом Максютовым был расторгнут 18 мая 2023 года. Приказ об увольнении «в связи с утратой доверия» подписала Анна Попова – руководитель Роспотребнадзора, в ведении которого находится «Вектор». По данным источников «Ъ-Сибирь», одним из оснований для увольнения стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов». Ринат

Максютов возглавлял «Вектор» с 2016 года.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский