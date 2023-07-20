Завершено следствие по делу экс-первого заместителя министра сельского хозяйства Новосибирской области

На рассмотрение Центрального райсуда Новосибирска поступило уголовное дело в отношении бывшего первого замглавы регионального минсельхоза Светланы Невзоровой, которая обвиняется в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — четыре года заключения).

Как рассказали «Ъ» источники, бывшая чиновница признала вину, возместила ущерб, ознакомившись с материалами следствия, заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке — без исследования доказательств и их оценки. При этом наказание не может превышать половины от максимальной санкции статьи Уголовного кодекса, которая ей инкриминируются.

Уголовное дело в отношении Светланы Невзоровой следственные органы возбудили в апреле 2023 года. По предварительным данным, речь в нем идет о нарушениях при распределении субсидий, выделяемых сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области. Следствие оценило ущерб в размере свыше 200 тыс. руб. Пока шло расследование, Светлана Невзорова была уволена.

В 2021 году, согласно декларации, доход Светланы Невзоровой составил свыше 3,4 млн руб. Ей принадлежат земельный участок (737 кв.м.) и четыре квартиры площадью от 49,2 кв.м. до 72,5 кв.м.

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Константин Воронов