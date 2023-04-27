Возбуждено дело в отношении первого замминистра сельского хозяйства Новосибирской области

Следственный комитет России (СКР)возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя министра сельского хозяйства Светланы Невзоровой, которую подозревают в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет). Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали источники, знакомые с ходом следствия.

По предварительным данным, речь в уголовном деле идет о нарушениях при распределении субсидий, выделяемых сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области.

Редакция не располагает официальным подтверждением данной информации. В региональном управлении СКР отказались от комментариев.

В 2021 году, согласно декларации, доход Светланы Невзоровой составил свыше 3,4 млн руб. Чиновнице принадлежат земельный участок (737 кв.м.) и четыре квартиры площадью от 49,2 кв.м. до 72,5 кв.м.

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Константин Воронов