Reuters: посольство Швеции в Багдаде захватили и подожгли протестующие

В здание посольства Швеции в Багдаде ворвались сотни демонстрантов. Они подожгли посольство, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и очевидца. Источник заявил, агентству, что никто из сотрудников диппредставительства не пострадал. Других подробностей он не привел.

Как сообщает Reuters, протесты в Багдаде организовал лидер иракской шиитской организации «Армия Махди» Муктада ас-Садр. Причиной демонстраций является предстоящая акция по сожжению Корана, которая должна пройти в Швеции.

В январе шведско-датский ультраправый политик Расмус Палудан сжег Коран, чтобы осудить планы Швеции на вступление в НАТО. 28 июня иракский беженец в Швеции сжег несколько страниц Корана перед крупнейшей мечетью Стокгольма во время праздника Курбан-байрам.

Эти и другие подобные акции, происходившие в этом году, осудили в мусульманском мире, они также затормозили процесс по вступлению Швеции в НАТО.

Эрдни Кагалтынов