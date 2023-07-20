Товарооборот Японии и России в первом полугодии снизился на 41,65% в годовом выражении

Товарооборот России и Японии в январе—июне 2023 года составил 806,8 млрд иен (около $5,7 млрд), что на 41,65% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных, опубликованных японским Минфином.

За отчетный период экспорт в РФ из Японии снизился в годовом выражении на 17%, до 239,9 млрд иен (около $1,7 млрд), импорт из России упал на 48,2%, до 566,9 млрд иен (около $4 млрд).

В июне товарооборот Японии и России составил 122,5 млрд иен (около $876,8 млн). В годовом выражении показатель сократился на 36,68%. Экспорт из РФ в июне вырос на 29,3% (до 51,51 млрд иен или около $368,7 млн), импорт в Россию сократился на 53,8% (до 70,99 млрд иен или около $508,1 млн).

Согласно данным Минфина, в первом полугодии Япония на 509,7% увеличила импорт зерновых из России по сравнению с тем же периодом прошлого года. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ, напротив, сократился за отчетный период на 21,4%. Япония в свою очередь нарастила за первые шесть месяцев года экспорт в Россию медицинских изделий — на 815%.

В 2022 году японский экспорт в Россию сократился на 40,5%, до $4,67 млрд. Крупнейшей статьей экспорта в прошлом году стали подержанные автомобили, сообщил временный поверенный в делах РФ в Японии Геннадий Овечко Овечко — 41,5% от товарооборота. По словам господина Овечко, в первом квартале 2023 года товарооборот Японии и России снизился на 41%.

Эрдни Кагалтынов