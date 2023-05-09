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Коммерсантъ FM
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Посольство РФ: товарооборот России и Японии в первом квартале 2023 года сократился на 41%

Временный поверенный в делах РФ в Японии Геннадий Овечко заявил, что товарооборот двух стран в первом квартале 2023 года сократился на 41%. По его словам, это связано с присоединением Токио к антироссийским санкциям.

«В структуре поставок СПГ составил 34,4% от оборота, уголь — 24%, цветные металлы — 14,6%, продукты питания (в основном морепродукты и рыба) — 7,9%. В первом квартале 2023 года товарооборот сократился на 41%. Эксперты прогнозируют его дальнейшее падение на фоне ужесточения антироссийских мер коллективным Западом»,— заявил Геннадий Овечко «РИА Новости».

В 2022 году японский экспорт в Россию сократился на 40,5%, до $4,67 млрд. Крупнейшей статьей экспорта в прошлом году стали подержанные автомобили, отметил господин Овечко — 41,5% от товарооборота. Также в прошлом году о намерении покинуть российский рынок объявили японские компании Toyota, Nissan, Mazda.

Лусине Баласян

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