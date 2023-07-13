Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бюджету не оздоровится

Санируемым банкам оставят сверхприбыль

Более десятка банков, в отношении которых действует план финансового оздоровления (ПФО), будут освобождены от уплаты в бюджет разового налога на сверхприбыль. При этом формально несколько банков подпадают под критерии, установленные правительством. Тем более что они стабильно наращивали прибыль в кризисный период. Впрочем, отчасти их результат связан с особенностями применения различных послаблений, в отсутствие которых банки могли показывать убытки.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В подготовленных правительством поправках к законопроекту о налоге на сверхприбыль (windfall tax; о них сообщил Минфин в четверг, 13 июля) были сделаны послабления для финансового сектора. В частности, от уплаты взноса в бюджет будут освобождены банки, находящиеся на финансовом оздоровлении. Такие банки исключаются из налогоплательщиков наряду с застройщиками, работающими с эскроу и не платившими дивиденды, а также бизнесом, который не генерировал выручку от реализации в 2018–2019 годах.

Власти намерены установить налог на сверхприбыль для компаний, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021–2022 годы оказалась выше 1 млрд руб. При этом налоговая база рассчитывается как превышение этого значения над средней арифметической величиной прибыли за 2018–2019 годы. Организациям придется выплатить 10% от этой величины. Но для тех, кто сделает это досрочно в 2023 году, ставка составит 5%.

В настоящее время на санации остаются входящие в тридцатку крупнейших БМ-банк (дочерний банк ВТБ), банки «Уралсиб» и «Пересвет», а также и менее крупные кредитные организации Инвестторгбанк, Балтинвестбанк, ВУЗ-банк, Генбанк, Газэнергобанк, Мособлбанк, «Таврический», «Солидарность», Тимер-банк, Экономбанк. Кроме того, формально в этот список входит и банк непрофильных активов «Траст», в отношении которого действует план участия ЦБ в лице Фонда консолидации банковского сектора.

Согласно оценке “Ъ”, формально под уплату налога подходят «Уралсиб» и Генбанк, которые в 2021 и 2022 годах получили прибыль суммарно 19,8 млрд и 3,9 млрд руб. соответственно.

При этом одну из самых высоких прибылей показал входящий в группу ВТБ БМ-банк (почти 29 млрд руб., хотя это ниже заработанного в 2018–2019 годах). «Траст» при этом в последние несколько лет стабильно прибылен, за 2021–2022 годы получив 52 млрд руб. Однако в 2018 году банк показал более 157 млрд руб. убытка. Как отмечает советник налоговой практики Intana Legal Артем Французов, убыток переносится для расчета базы — если финансовый результат 2018 года отрицательный, то убыток можно перенести на 2019 год.

Вместе с тем, как следует из раскрытой отчетности по итогам пяти месяцев 2023 года, все больше санируемых банков показывают прибыль, причем немалую. В частности, в топ-20 по размеру прибыли вошли банк «Таврический» (8,5 млрд руб.), «Уралсиб» (11,7 млрд руб., что близко к годовой прибыли за 2022 год — 12,4 млрд руб.). Остаются прибыльными БМ-банк (5,6 млрд руб.) и «Траст» (5,8 млрд руб.).

Однако, как отмечает партнер аудиторско-консалтинговой компании ФБК Анастасия Терехина, «если банк санируемый и работает в рамках плана финансового оздоровления, он по определению не может быть здоровым и стабильно прибыльным».

По словам эксперта, «санируемые банки, показывающие в отчетности какую-либо прибыль, по факту ее зарабатывают только благодаря действующим для них послаблениям в соответствии с индивидуальным ПФО».

Самый яркий пример — это специальный согласованный с Банком России график досоздания резервов по кредитному портфелю. «Если создать резервы по всем правилам, то, скорее всего, банк будет в убытке. По своей сути применять windfall tax для заведомо убыточных банков нелогично»,— резюмирует госпожа Терехина.

Госдума одобрила разовое изъятие у бизнеса 300 млрд руб.

При этом здоровые и прибыльные банки будут платить, как и предполагалось ранее. Всего Минфин ожидает пополнить бюджет в рамках windfall tax на сумму около 300 млрд руб. На весь банковский сектор из числа топ-50 крупнейших налогоплательщиков придется 9% выплат, оценивали ранее в ведомстве. Сбербанк, как ожидается, может уплатить разовый взнос досрочно. По предыдущим оценкам главы банка Германа Грефа объем расходов может составить около 10 млрд руб.

Ольга Шерункова

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Присоединяйтесь к читателям «Ъ» — узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Зачем регистрироваться?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...