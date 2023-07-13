Бюджету не оздоровится

Более десятка банков, в отношении которых действует план финансового оздоровления (ПФО), будут освобождены от уплаты в бюджет разового налога на сверхприбыль. При этом формально несколько банков подпадают под критерии, установленные правительством. Тем более что они стабильно наращивали прибыль в кризисный период. Впрочем, отчасти их результат связан с особенностями применения различных послаблений, в отсутствие которых банки могли показывать убытки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В подготовленных правительством поправках к законопроекту о налоге на сверхприбыль (windfall tax; о них сообщил Минфин в четверг, 13 июля) были сделаны послабления для финансового сектора. В частности, от уплаты взноса в бюджет будут освобождены банки, находящиеся на финансовом оздоровлении. Такие банки исключаются из налогоплательщиков наряду с застройщиками, работающими с эскроу и не платившими дивиденды, а также бизнесом, который не генерировал выручку от реализации в 2018–2019 годах.

Власти намерены установить налог на сверхприбыль для компаний, чья средняя арифметическая величина прибыли за 2021–2022 годы оказалась выше 1 млрд руб. При этом налоговая база рассчитывается как превышение этого значения над средней арифметической величиной прибыли за 2018–2019 годы. Организациям придется выплатить 10% от этой величины. Но для тех, кто сделает это досрочно в 2023 году, ставка составит 5%.

В настоящее время на санации остаются входящие в тридцатку крупнейших БМ-банк (дочерний банк ВТБ), банки «Уралсиб» и «Пересвет», а также и менее крупные кредитные организации Инвестторгбанк, Балтинвестбанк, ВУЗ-банк, Генбанк, Газэнергобанк, Мособлбанк, «Таврический», «Солидарность», Тимер-банк, Экономбанк. Кроме того, формально в этот список входит и банк непрофильных активов «Траст», в отношении которого действует план участия ЦБ в лице Фонда консолидации банковского сектора.

Согласно оценке “Ъ”, формально под уплату налога подходят «Уралсиб» и Генбанк, которые в 2021 и 2022 годах получили прибыль суммарно 19,8 млрд и 3,9 млрд руб. соответственно.

При этом одну из самых высоких прибылей показал входящий в группу ВТБ БМ-банк (почти 29 млрд руб., хотя это ниже заработанного в 2018–2019 годах). «Траст» при этом в последние несколько лет стабильно прибылен, за 2021–2022 годы получив 52 млрд руб. Однако в 2018 году банк показал более 157 млрд руб. убытка. Как отмечает советник налоговой практики Intana Legal Артем Французов, убыток переносится для расчета базы — если финансовый результат 2018 года отрицательный, то убыток можно перенести на 2019 год.

Вместе с тем, как следует из раскрытой отчетности по итогам пяти месяцев 2023 года, все больше санируемых банков показывают прибыль, причем немалую. В частности, в топ-20 по размеру прибыли вошли банк «Таврический» (8,5 млрд руб.), «Уралсиб» (11,7 млрд руб., что близко к годовой прибыли за 2022 год — 12,4 млрд руб.). Остаются прибыльными БМ-банк (5,6 млрд руб.) и «Траст» (5,8 млрд руб.).

Однако, как отмечает партнер аудиторско-консалтинговой компании ФБК Анастасия Терехина, «если банк санируемый и работает в рамках плана финансового оздоровления, он по определению не может быть здоровым и стабильно прибыльным».

По словам эксперта, «санируемые банки, показывающие в отчетности какую-либо прибыль, по факту ее зарабатывают только благодаря действующим для них послаблениям в соответствии с индивидуальным ПФО».

Самый яркий пример — это специальный согласованный с Банком России график досоздания резервов по кредитному портфелю. «Если создать резервы по всем правилам, то, скорее всего, банк будет в убытке. По своей сути применять windfall tax для заведомо убыточных банков нелогично»,— резюмирует госпожа Терехина.

При этом здоровые и прибыльные банки будут платить, как и предполагалось ранее. Всего Минфин ожидает пополнить бюджет в рамках windfall tax на сумму около 300 млрд руб. На весь банковский сектор из числа топ-50 крупнейших налогоплательщиков придется 9% выплат, оценивали ранее в ведомстве. Сбербанк, как ожидается, может уплатить разовый взнос досрочно. По предыдущим оценкам главы банка Германа Грефа объем расходов может составить около 10 млрд руб.

Ольга Шерункова