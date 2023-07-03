Налог новой генерации

Общий взнос российского электроэнергетического сектора в бюджет по налогу на сверхприбыль, по расчетам “Ъ”, составит до 25 млрд руб. Наибольшие выплаты могут прийтись на «Росэнергоатом», «Интер РАО» и «Россети». В правительстве, как утверждают источники “Ъ”, продолжается обсуждение, не повлияют ли изъятия на реализацию затратной программы модернизации старых ТЭС и строительство электросетей для Восточного полигона. Впрочем, аналитики считают, что совокупный платеж для сектора не так уж и велик, а для «Россетей» и «РусГидро» с их крупными инвестпрограммами можно было бы сделать исключение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сколько именно «сверхприбыли» энергетиков уйдет в бюджет, еще предстоит согласовать правительству

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Сколько именно «сверхприбыли» энергетиков уйдет в бюджет, еще предстоит согласовать правительству

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” проанализировал финансовую (бухгалтерскую) отчетность крупных электроэнергетических компаний РФ и их дочерних обществ, чтобы оценить, сколько они могут отдать в бюджет в рамках налога на сверхприбыль (windfall tax). Исходя из расчетов “Ъ”, вклад российских энергетиков составит около 25 млрд руб. Часть компаний раскрывает точный объем налогооблагаемой базы по налогу на прибыль (ставка 20%), в других случаях “Ъ” считал примерный объем показателя, исходя из размера прибыли до налогообложения и фактически выплаченного налога на прибыль.

Госдума 28 июня в первом чтении приняла законопроект о налоге на сверхприбыль для компаний, чья средняя доналоговая прибыль за 2021–2022 годы превысила 1 млрд руб. Выплата должна составить 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над показателем 2018–2019 годов. Если налог будет уплачен до 30 ноября, то ставка снизится до 5%.

Так, по оценкам “Ъ”, крупнейший взнос в бюджет может поступить от «Росэнергоатома» (входит в «Росатом», эксплуатирует российские АЭС) — 8–10 млрд руб. Второй по величине плательщик — группа «Интер РАО» (около 4 млрд руб.), в том числе до 2,3 млрд руб. может заплатить ПАО «Интер РАО», АО «Интер РАО Электрогенерация» — до 1,3 млрд руб., а «Мосэнергосбыт» (входит в «Интер РАО») — 0,4 млрд руб. ООО «Газпром энергохолдинг» (управляет энергоактивами «Газпрома») и его дочерние структуры («Мосэнерго», ОГК-2, ТГК-1, МОЭК) могут в совокупности заплатить 1,3–1,7 млрд руб. сверхприбыли.

Еще 3,3 млрд руб. могут предоставить «Россети», на ПАО «РусГидро» приходится около 0,9 млрд руб., а на ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (входит в «РусГидро») — около 0,13 млрд руб. Оценочный объем выплаты для АО «Евросибэнерго» (энергетический бизнес En+) может находиться в диапазоне 0,2–1 млрд руб. У АО «Богучанская ГЭС» (совместный проект «РусГидро» и En+) разовый платеж может достигнуть 0,7 млрд руб. Сумма налога для ПАО «Т Плюс» может составить до 0,2 млрд руб., у «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы) могут изъять до 0,2 млрд руб.

«Юнипро» (подконтрольна немецкой Uniper, находится под внешним управлением «Росимущества») и ПАО «Фортум» (подконтрольна финской Fortum, под контролем «Росимущества»), по оценкам “Ъ”, не имели сверхприбыли в 2021–2022 годах. «ЭЛ5-Энерго» (подконтрольна ПАО ЛУКОЙЛ, бывшая «Энел Россия») также не попадает под критерии законопроекта, поскольку, по данным налогового учета, получила убыток в 2021 году.

В правительстве, по данным “Ъ”, продолжается дискуссия о том, чтобы вывести большую часть энергокомпаний из-под windfall tax. По мнению профильных регуляторов, отрасль в целом не является сверхприбыльной, а генкомпании сейчас выполняют дорогостоящие обязательства по модернизации ТЭС, отмечают несколько собеседников “Ъ”.

В «Росэнергоатоме», «Газпром энергохолдинге», «РусГидро», «Интер РАО», «Фортуме», «ЭЛ5-Энерго», «Юнипро», «Системном операторе», «Совете рынка», Сибирской генерирующей компании, Минэнерго комментариев не дали. В En+ не подтвердили «предложенную оценку» прибыли своего энергетического сегмента.

В «Россетях» подтвердили оценку “Ъ”, отметив, что она относится в целом к группе «Россети», но не к ПАО «Россети». «Вопрос о выплате данного налога компаниями группы "Россети" будет решаться государством»,— отметили там. В «Т Плюс» “Ъ” сообщили, что на реализации их проектов модернизации ТЭС налог на сверхприбыль никак не отразится.

Взимать налог на сверхприбыль с электросетевых компаний не вполне корректно: выручка сетевых организаций полностью регулируется, поэтому говорить о возникновении незапланированных доходов нельзя, считает Сергей Сасим из Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. Кроме того, любое превышение фактических показателей выручки над планом подлежит изъятию в рамках стандартной процедуры тарифообразования. «Любой налог — это часть неподконтрольных расходов сетевой компании, поэтому его начисление обернется увеличением тарифов»,— поясняет он.

«На фоне последних поручений по реализации крупных инфраструктурных проектов, заявленного дефицита инвестиционных средств у ПАО "Россети" на их реализацию и отказа от выплаты дивидендов для покрытия указанного дефицита введение дополнительного налога на сверхприбыль электросетевых организаций смотрится совершенно нелогично»,— считает господин Сасим.

По мнению Матвея Тайца из инвестбанка «Синара», сумма изъятий не выглядит критичной для сектора в целом: «На мой взгляд, исключения могут быть сделаны для "Россетей" и "РусГидро" в силу высоких инвестиционных планов этих компаний в ближайшие годы».

Татьяна Дятел, Полина Смертина