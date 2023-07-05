Авиакомпаниям на парашют

Как стало известно “Ъ”, Минтранс вернулся к идее «Ростеха» ввести для авиакомпаний сбор на случай банкротства или экстренных отмен рейсов. Сумма сбора пока не определена. Собеседники “Ъ” в авиакомпаниях полагают, что он составит не менее 150–300 руб. с пассажира, и выступают против инициативы. Юристы отмечают, что «резервный фонд поддержки пассажиров» ускорит возврат денег за билеты в случае дефолтов авиакомпаний. Но эксперты считают, что новый сбор приведет к удорожанию билетов, а польза от него неочевидна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Минтранс вернулся к обсуждаемой с 2021 года идее дополнительного сбора с авиапассажиров при оформлении билетов. Речь идет о создании «резервного фонда поддержки пассажиров» на случай банкротства авиакомпаний.

В июне Минтранс уведомил авиакомпании, что прорабатывает инициативу «Ростеха» о создании «национальной системы взаиморасчетов на воздушном транспорте» на базе единого оператора — АО «Авиагарант». Источником гарантийных резервов станет «регулируемый сбор, взимаемый при оформлении перевозки». Зарегистрированный летом 2021 года «Авиагарант» возглавляет вице-президент Транспортно-клиринговой палаты (ТКП) Алексей Шубенков, который воздержался от комментариев. Компания входит в «Международные процессинговые системы», а те на 75% принадлежат разработчику системы бронирования «Леонардо» «Сирене-Трэвел», еще на 25% — главе «Сирены» и члену совета директоров ТКП Михаилу Баскакову.

В «Ростехе» подтвердили “Ъ”, что инициатива действительно обсуждается, но «до принятия конкретных решений комментарии преждевременны». В Минтрансе “Ъ” не ответили. “Ъ” направил вопросы в группу «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair, Smartavia, Azur Air и другие авиакомпании.

В одной из компаний топ-5 отметили, что система взаиморасчетов уже существует — это СВВТ под управлением ТКП, размер сбора в которой составляет 185 руб. «Инициатива "Ростеха" касается введения дополнительного сбора при оформлении перевозки для создания резерва, гарантирующего пассажирам возврат денежных средств. Но ТКП и так обеспечивает такие гарантии, а дополнительный сбор так или иначе приведет к увеличению стоимости перевозки для пассажира»,— считают там. Еще в одной компании опасаются дублирования платежей в ТКП и «Авиагаранте» и не понимают, как будут распределяться функции между двумя структурами.

Близкие к «Ростеху» и Минтрансу собеседники “Ъ” подчеркивают, что дублирование исключено. «Абсолютно точно нет»,— сказал источник в госкорпорации, добавив, что величина сбора пока не утверждена, «вопрос обсуждается с участием авиакомпаний».

В одной из компаний полагают, что сбор составит не менее 150–200 руб. с пассажира. Другой источник в авиакомпании топ-5 уточнил, что сейчас обсуждается возможность перечисления в фонд по 300 руб. с пассажира. По его мнению, создание фонда «неминуемо приведет к росту стоимости авиабилетов» и сокращению пассажиропотока, что в итоге скажется не только на бизнесе авиакомпаний, но и на авиапромышленности, так как приведет к снижению заказов на новую отечественную авиатехнику. Обязательства авиакомпаний и ответственность за их невыполнение уже закреплены в Воздушном и Гражданском кодексах, подчеркивают еще в одном перевозчике.

Собеседник “Ъ” в «Ростехе» возражает: цель сбора в том, чтобы пассажир получил возмещение за счет средств резервного фонда в случае отмены рейса или, например, банкротства перевозчика. Сейчас подобного механизма нет, заключает он. Собеседник “Ъ” в Минтрансе уточняет, что в действующем ФАП-82 не предусмотрен порядок действий в случае финансовых затруднений у авиакомпании. Фонд упростит и ускорит возврат денег пассажиров при форс-мажоре, говорит он, чтобы избежать повторения ситуации с «Трансаэро» или «ВИМ-Авиа», когда пассажиры ждали денег годами. Это также поможет снизить нагрузку на бюджет в ситуациях с массовыми отменами рейсов, как в ковид, или в случае с санкционными «вывозными» рейсами.

Сходный механизм есть у Российского союза автостраховщиков, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин: «Средства фонда пополняются за счет специальной надбавки, включаемой в цену каждого полиса ОСАГО». Но опыт показывает, что при массовых отменах рейсов отрасль не справляется силами резервных фондов, говорит старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов. В пример он приводит туроператоров, чей долг перед клиентами за отмененные в ковид путешествия составил на весну 2023 года, по разным оценкам, до 5 млрд руб. из-за нехватки резервов фонда «Турпомощи». При подобных «всеобщих коллапсах» покрыть все расходы превентивными сборами с пассажиров невозможно, говорит он, напоминая, что бюджет в 2022 году компенсировал 20 млрд руб. за отмененные из-за санкций рейсы.

Идею «сбора за банкротство» можно считать удобной, но только при условии четкого определения условий вынужденных возвратов. Без этого его введение представляется спорным, говорит юрист Uppercase Legal Валерия Досковских, поскольку процесс доказывания причин для возврата через суд — долгая и сложная процедура.

Если отчисления составят 150–300 руб. с билета, то при текущем пассажиропотоке годовой сбор фонда составит около 1,5–3 млрд руб. В первые годы работы фонда этого не хватит на случай повторения «ковидных» или «санкционных» отмен, указывает собеседник “Ъ” в экспертном сообществе. А для случаев банкротств авиакомпаний объем фонда представляется избыточным. Но, считает он, если сумму сбора снизить «до символических 50 руб.» и публиковать расходы самого «Авиагаранта», идея может быть полезной.

Айгуль Абдуллина