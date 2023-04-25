В ДЭГ идут одни старики

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента в 2024 году смогут использовать только те регионы, которые к тому моменту уже опробуют у себя этот вид волеизъявления. Об этом в понедельник во время общения со студентами в Хабаровске заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По подсчетам “Ъ”, если все поданные в этом году региональными избиркомами заявки на ДЭГ будут одобрены, то голосовать в интернете на президентских выборах смогут не более 32 субъектов, то есть порядка трети от их общего числа, хотя в 2020 году госпожа Памфилова не исключала стопроцентного охвата онлайн-голосованием к 2024 году. По мнению экспертов, ЦИК может отказать новичкам в силу технических и организационных особенностей электронных выборов, а также из-за дороговизны повсеместного внедрения ДЭГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Центризбиркома Элла Памфилова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Глава Центризбиркома Элла Памфилова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на встрече со студентами Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске 24 апреля сообщила, что ДЭГ на выборах президента в 2024 году пройдет только в тех субъектах РФ, где оно уже было опробовано. «Ни один регион новый — тот, кто еще не проводил,— на президентских выборах дистанционное электронное голосование применять не будет»,— отметила госпожа Памфилова (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, это нужно, чтобы ЦИК понимал, «насколько регион качественно проводит это голосование».

В этом году в единый день голосования, 10 сентября, ДЭГ смогут использовать не более двух десятков регионов, хотя заявок поступило уже около тридцати, рассказала глава ЦИКа: «Это будет немногим более двух десятков по всем критериям, которые они (регионы.— “Ъ”) должны выполнить: охват интернетом, охват "Госуслугами"». Двигаться в этом вопросе приходится осторожно, «потому что много внешних атак хакерских», добавила она.

Напомним, ЦИК на своем заседании 15 марта назвал 25 регионов, которые в этом году хотят использовать на своих выборах ДЭГ через федеральную платформу. Соответствующие заявки прислали Карелия, Крым, Хакасия и Чувашия, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская, Омская, Псковская, Самарская, Томская, Ульяновская и Ярославская области, Ненецкий автономный округ, Пермский и Забайкальский края. Потенциально в выборах там могут принять участие 23 млн человек, у 17,7 млн из которых есть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». Суммарно в этих субъектах пройдут 458 избирательных кампаний, где будут выданы 1495 видов бюллетеней. Данный список не окончательный и может как дополниться, так и сократиться, а финальный перечень регионов с ДЭГ будет утвержден в июне после официального старта избирательной кампании.

С 2019 года, когда ДЭГ впервые в экспериментальном режиме был использован на выборах в Мосгордуму, опробовать онлайн-голосование успели с учетом столицы в 12 регионах. Если в этом году все заявки на ДЭГ будут утверждены, то к этим 12 добавятся 20 новичков (в пяти из 25 субъектов, выразивших желание провести ДЭГ в 2023 году, онлайн-голосование ранее уже применялось), и таким образом, к президентской кампании опыт использования ДЭГ на том или ином уровне выборов потенциально будут иметь 32 региона (см. справку).

Как расширялось онлайн-голосование в России Впервые онлайн-голосование в России было применено в 2019 году на выборах в Мосгордуму в трех одномандатных округах. Москва имеет собственную платформу ДЭГ, остальные регионы голосуют через федеральную платформу, оператором которой является «Ростелеком». В начале каждого года субъекты, желающие провести у себя онлайн-голосование, подают заявки в ЦИК, который отбирает наиболее готовые к этому регионы, оценивая в первую очередь уровень покрытия интернетом и количество пользователей портала «Госуслуги». Федеральную платформу впервые протестировали в 2020 году в Курской и Ярославской областях, где проводились довыборы в Госдуму по одномандатным округам. В 2021 году через федеральную платформу ДЭГ голосовали уже шесть регионов: к Ярославской и Курской областям присоединились Нижегородская, Мурманская и Ростовская области, а также Севастополь. Все они расположены в одном часовом поясе, но при этом ДЭГ впервые задействовали на двух уровнях выборов: федеральном и региональном (в Мурманской, Нижегородской и Курской областях избирались депутаты заксобраний). В 2022 году ДЭГ применили уже семь регионов в трех часовых поясах: помимо Курской и Ярославской областей его опробовали Калининградская, Новгородская, Псковская, Калужская и Томская области. В этом же году появилась возможность применять ДЭГ только на муниципальных кампаниях: в Псковской области избирали глав районов и более 500 муниципальных депутатов, а всего там состоялось 28 кампаний. В Калининградской, Новгородской, Ярославской и Томской областях через ДЭГ впервые выбирали губернаторов. В 2023 году в ЦИК, по данным на середину марта, поступили заявки из 25 регионов: если все они будут утверждены, то ДЭГ пройдет уже в семи часовых поясах. 20 из 25 заявителей относятся к «новичкам»: это Карелия, Крым, Хакасия и Чувашия, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Кировская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Новосибирская, Оренбургская, Омская, Самарская, Ульяновская области, а также Ненецкий автономный округ, Пермский и Забайкальский края. Правда, правительство Хакасии во главе с коммунистом Валентином Коноваловым выступило против применения ДЭГ на выборах главы республики, сославшись на «отсутствие качественного интернета на отдаленных территориях». Утверждать окончательный список регионов для ДЭГ ЦИК будет в июне. Елена Рожкова

Федеральная платформа ДЭГ была впервые протестирована в 2020 году в двух регионах с одинаковым уровнем кампаний (довыборы в Госдуму по одномандатным округам), затем с каждым годом задача усложнялась, и в 2022-м через нее проголосовали уже семь регионов в трех часовых поясах и с разным уровнем выборов. Руководство ЦИКа неоднократно заявляло, что применение ДЭГ будет последовательно расширяться, а в декабре 2020 года Элла Памфилова не исключила, что в масштабах всей страны онлайн-голосование может быть осуществлено уже на следующей федеральной кампании в 2024 году (то есть на выборах президента).

По мнению зампреда территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ на предыдущих выборах Олега Артамонова, причин для того, чтобы не расширять список регионов—участников ДЭГ на президентских выборах, может быть несколько. «Первая — это технические возможности "Ростелекома" как оператора дата-центров, в которых работает система ДЭГ. Дело в том, что во время трехдневного голосования большинство людей голосует утром первого дня, и это в один конкретный момент создает очень высокую нагрузку на дата-центры»,— поясняет господин Артамонов. Поэтому от «Ростелекома» требуются большие усилия по распределению мощностей имеющихся дата-центров, чтобы в первый день система успешно справлялась с нагрузкой.

Вторая причина, по словам эксперта, организационная: с расширением применения ДЭГ часть полномочий централизованной ТИК ДЭГ, которая до 2023 года была одна и располагалась в Москве, неизбежно должна делегироваться регионам. «ТИК ДЭГ работает единым блоком со всеми регионами, невзирая на часовые пояса и количество дней голосования, и это создает организационные проблемы»,— отмечает Олег Артамонов. Одна из таких проблем — снятие или восстановление кандидата в регионе за день до начала голосования. Кроме того, все регионы хотят приступать к подсчету результатов незамедлительно, а не ждать, когда голосование закончится в самом западном часовом поясе, подчеркивает эксперт. «Но прежде чем делегировать полномочия ТИКам в регионах, необходимо удостовериться, что они справляются со всеми процедурами. И я думаю, что это и есть главный фактор решения не добавлять новые регионы на президентских выборах»,— заключает Олег Артамонов.

Политтехнолог и бывший глава ярославского избиркома Олег Захаров считает, что на решение ЦИКа не допускать новичков к ДЭГ на президентских выборах повлияли два фактора: объективный и неожиданный. «Объективно наращивание ДЭГ требует технических мощностей, оборудования, программ и соответствующих затрат. Допускаю, что с кратным увеличением числа потенциальных избирателей в ДЭГ затраты на их голоса возрастают уже не кратно, а многократно, а оборудование выросло в цене из-за санкций»,— объясняет он. Что же касается неожиданного фактора, то, по мнению эксперта, скептицизм граждан по отношению к цифровизации выборов может усиливаться из-за недавнего решения о введении электронных повесток призывникам, рассылаемых через «Госуслуги». «Это не добавляет гражданам оптимизма в цифровизации, могут возникнуть сложности с приращением числа голосующих онлайн. Но все же первая причина мне кажется более весомой: сохранить ДЭГ на прежнем техническом уровне с учетом заявок заинтересованных регионов было необходимо, но переходить на всеохватный ДЭГ, видимо, оказалось слишком дорого, а лишних денег в бюджете сейчас нет»,— резюмирует господин Захаров.

Елена Рожкова