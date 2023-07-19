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Румыния разгоняет атом

Достройка Чернаводской АЭС оценивается в $7 млрд

Румыния не оставляет надежды достроить проект Чернаводской АЭС, начатый в 1980-х годах, но выполненный только наполовину. Стоимость строительства двух энергоблоков на редких канадских реакторах CANDU мощностью 1,4 ГВт, по оценкам Минэнерго страны, составит $7,3 млрд. Увеличение мощности АЭС позволит заместить выработку угольных ТЭС, а также нарастить экспорт энергии в Молдавию.

Фото: Mihai Barbu / Reuters

Фото: Mihai Barbu / Reuters

Строительство двух новых атомных энергоблоков общей мощностью около 1,4 ГВт обойдется Румынии в $7,29 млрд, сообщил Reuters глава Минэнерго страны Себастьян Бурдужа. Энергоблоки будут построены на базе канадской технологии CANDU (реактор, в котором в качестве теплоносителя и замедлителя нейтронов используется тяжелая вода D2O). Министр не уточнил возможную дату запуска, но в 2021 году власти страны объявляли о планах начать строительство в 2024 году, а ввести его — в 2031 году.

В 2022 году электростанции Румынии произвели 53,5 млрд кВт•ч, что примерно на 6% меньше показателя за 2021 год. Объем спроса в прошлом году составил 51,9 млрд кВт•ч (минус 7,7% год к году), четверть этого объема потребило население. Румыния по итогам 2022 года импортировала 5,9 млрд кВт•ч, а на экспорт поставила 4,6 млрд кВт•ч.

Строительство двух реакторов CANDU — это, по сути, завершение проекта Чернаводской АЭС недалеко от канала Дунай—Черное море. Там уже работают два энергоблока на реакторах CANDU мощностью по 720 МВт. Оба энергоблока начали строить в 1983 году. Первый реактор запустили летом 1996 года, а второй — лишь спустя 24 года после старта стройки, в 2007 году. Власти страны еще с 2010-х годов обсуждали достройку третьего и четвертого энергоблоков, но постоянно откладывали проект из-за финансовых трудностей.

Удельная стоимость строительства 1 МВт в районе $500 млн — вполне адекватный ценник, говорит собеседник “Ъ” в экспертном сообществе. Цену удалось снизить за счет высокой степени готовности площадки под третий и четвертый энергоблоки, которые были изначально построены, считает он. Так, по данным румынской госкомпании Nuclearelectrica, площадка под третий блок готова на 52%, а под четвертый — на 30%.

7,3 миллиарда долларов

будет стоить строительство двух реакторов CANDU в Румынии мощностью 1,4 ГВт

После запуска двух новых реакторов на атомную энергию будет приходиться одна треть от всей генерации Румынии, отмечает Reuters. Кроме того, страна сможет поставлять электроэнергию в соседнюю Молдавию, пишет издание. В 2022 году доля выработки румынской АЭС составила около 21% в общем объеме производства, следует из отчетности румынского регулятора энергорынков ANRE.

CANDU — не слишком популярный тип реактора, на него приходится 6,5% установленной мощности мирового парка. Одна из особенностей — возможность использовать необогащенный природный уран при производстве топливных сборок. Но для эксплуатации таких АЭС нужно производить тяжелую воду, напоминает собеседник “Ъ” в отрасли, сомневаясь в экономических преимуществах CANDU. В Румынии был завод по выпуску D2O, но сейчас он находится в процессе вывода из эксплуатации.

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Сергей Роженко из Kept говорит, что расширение атомной генерации необходимо Румынии для замещения угольных ТЭС, производящих по 10–18 млрд кВт•ч в год. Ввод новых блоков может почти полностью заместить этот объем и дать возможность относительно дешево получить достаточный объем базовой генерации. Стране нужно снижать выбросы, поскольку Румыния как член ЕС ставит перед собой цели декарбонизации экономики.

Экспорт электроэнергии в Молдавию может быть дополнительным плюсом к экономике Румынии, считает Сергей Роженко. Энергосистема Молдавии и Украины с прошлого года синхронизирована с континентальной Европой, а основной энергоисточник Молдавии — Молдавская ГРЭС — довольно старая и низкоэффективная станция, которая в обозримом будущем потребует замещения или как минимум альтернативных поставок при росте стоимости газа.

Полина Смертина

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