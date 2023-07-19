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Коммерсантъ FM
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Путин призвал немедленно подключить Россельхозбанк к SWIFT

Президент России Владимир Путин прокомментировал выход страны из инициативы по вывозу зерна по Черному морю из украинских портов. По его словам, продолжение зерновой сделки в нынешних условиях потеряло всякий смысл, однако Россия готова вернуться к соглашению, если все ее требования будут выполнены.

Одно из таких требований — подключение Россельхозбанка к системе SWIFT — должно быть немедленным. «Нам нужны не какие-то обещания на этот счет и какие-то идеи. Нам нужно выполнение этих условий»,— заявил глава государства на совещании с членами правительства.

Среди других условий: вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, решение вопросов со страхованием российских судов и экспортных поставок, возобновление всей логистики продовольственных поставок, восстановление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса.

«Ну и, наконец, базовое условие России для возвращения к сделке — это восстановление ее изначальной гуманитарной сути. Вот при исполнении всех этих условий, о чем мы раньше договаривались, они не сейчас мною придуманы, эти условия, но как только они будут исполнены, мы незамедлительно в эту сделку вернемся»,— сказал Владимир Путин.

Утверждения о важности украинского зерна для мира господин Путин назвал спекуляцией и ложью. По его словам, Россия готова заместить украинское зерно на мировом рынке на безвозмездной или на коммерческой основе: «Тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай». По его словам, «именно Россия вносит колоссальный вклад в глобальную продовольственную безопасность».

Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН — было подписано почти год назад — 22 июля 2022 года. Она состоит из двух частей: соглашение о безопасном вывозе зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Россия объявила о выходе из соглашения 17 июля, в день завершения его действия.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Украинское зерно поставили на паузу».

Лусине Баласян

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