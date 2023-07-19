Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 3,86%

С 11 по 17 июля инфляция в России ускорилась до 0,18% после 0,14% на предыдущей неделе, следует из данных Росстата. С начала месяца потребительские цены увеличились на 0,38%, с начала года — на 3,15%. Как сообщает Минэкономики, годовая инфляция ускорилась до 3,86% с 3,59% неделей ранее.

По данным Росстата, за последнюю неделю выросли цены на сахар (+ 1,1%), плодоовощную продукцию (+ 0,8%), включая капусту (+ 5,2%), бананы (+ 2,7%), яблоки (+ 2,3%). Стоимость бензина и дизельного топлива увеличилась на 0,5% и 0,1%. Также подорожал полет в салоне экономкласса (+ 2%).

Снизились цены на вермишель (– 0,9%), мясные консервы для детского питания и гречневую крупу (– 0,7%), масло подсолнечное и макаронные изделия (– 0,5%).

Из данных Минэкономики следует, что в сегменте продовольственных товаров рост цен составил 0,14% после 0,10% на предыдущей неделе. Непродовольственные товары подорожали на 0,24%. В частности, легковые автомобили — на 0,23%. Рост цен на туристические и бытовые услуги замедлился до 0,18% после 0,27%.

Согласно прогнозу Минэкономики, в 2023 году инфляция в России составит 5,3%. Центробанк ожидает уровень инфляции в диапазоне 4,5–6,5%. Цель регулятора по инфляции — 4%.

Лусине Баласян