В Краснодаре на Привокзальной площади начали сносить незаконно установленный забор

На Привокзальной площади Краснодара начали снос забора с воротами и калиткой, самовольно размещенных на муниципальной земле. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Краснодара Фото: мэрия Краснодара

Забором с воротами и калиткой была огорожена и расширена существующая парковка для автобусов. Однако замначальника управления муниципального контроля Семен Прус отметил, что там не может быть ограждений, поскольку это территория общего пользования.

«В конце мая на этой конструкции мы разместили требование о демонтаже. Поскольку оно не было исполнено, накануне мы разместили уведомление, что конструкцию уберем силами муниципалитета»,— отметил Семен Прус.

Специалисты управления муниципального контроля подчеркнули, что демонтаж выполняется на законных основаниях. В связи с этим жителей города и сотрудников автовокзала просят не препятствовать выполнению требований.

Татьяна Ручкина

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