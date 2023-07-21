Цена вопроса

Хотя о блокировке «Википедии» в России говорят с 2012 года, в последнее время риск этого возрос многократно. К началу 2022 года в реестрах Роскомнадзора находилось шесть статей «Википедии», сейчас их там уже 140. И хотя это лишь 0,007%, но факт был так раздут, что ряд чиновников начали требовать блокировки «Википедии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Козловский

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Станислав Козловский

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сейчас раздел «Википедии» на русском языке содержит 1,93 млн статей и чрезвычайно востребован — ежемесячно его посещают более 1,1 млрд раз с 96 млн устройств. Русскоязычная «Википедия» самая читаемая энциклопедия не только в РФ, но и еще в десяти странах на постсоветском пространстве.

За месяц ее редактируют, актуализируют и дополняют 10–12 тыс. человек, вносится около 600 тыс. изменений в почти 250 тыс. статей, появляется по 6–7 тыс. новых. Большинство авторов (примерно три четверти) — из России и Белоруссии, остальные — с Украины (5,2%), из Германии (1,3%), Израиля (1%), США (0,7%) и других стран.

Если блокировка все-таки произойдет, каковы будут последствия? Как показывает опыт блокировки турецкой «Википедии» (2017–2019 годы), число посещений хотя и снизилось в 2,5 раза, но в абсолютных числах осталось на очень высоком уровне. Когда блокировку сняли, посещаемость почти сразу восстановилась. В России, где блокировки применяются уже 11 лет, гораздо больший процент пользователей интернета знает, как их обходить. В этой связи можно предположить, что блокировка «Википедии» будет еще менее действенной.

Однако блокировка приведет к другой проблеме. Дело в том, что в «Википедии» из-за постоянных атак спамеров технически невозможно использовать для редактирования статей открытые прокси, VPN, Tor и т. п. Соответственно, если власти заблокируют «Википедию», то россияне все равно будут ее читать, но уже не смогут редактировать.

Тексты продолжат писаться и обновляться (хотя и с втрое меньшей скоростью), но уже силами русскоговорящих граждан из других стран, которые, даже стремясь писать максимально нейтрально, неосознанно будут акцентировать внимание именно на точках зрения, которые превалируют в их странах. В результате тексты будут становиться все менее нейтральными.

Некоторые считают, что сделать аналог «Википедии» не проблема. Со стороны это действительно выглядит очень просто — программный движок MediaWiki, на котором работает «Википедия», свободный. Его может скачать и использовать любой, использование текстов также не ограничено авторским правом, база всех статей выкладывается для скачивания дважды в месяц.

Но мало просто скопировать тексты. Надо обеспечить их постоянную актуализацию и дополнение. Сейчас этим занимается сообщество редакторов русскоязычной «Википедии». Оно формировалось более 20 лет, создать аналог быстро невозможно. Не так-то просто найти волонтеров, желающих писать статьи энциклопедии, особенно качественно.

Сейчас у всех «российских аналогов "Википедии"», скопировавших статьи «Википедии» и предвкушающих госфинансирование, практически нет сообщества. Даже самые известные из них обслуживают лишь несколько человек, которые занимаются преимущественно не написанием статей, а скорее цензурированием скопированных и устаревших текстов.

Пока история с «аналогами» больше напоминает карго-культ аборигенов Меланезии, создававших точные копии в натуральную величину самолетов из соломы, наушников из кокосов и мобильных телефонов из цельного куска дерева, которые почему-то не работали.

Станислав Козловский, директор «Викимедиа РУ»