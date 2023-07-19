Ученые ИТМО представили первую в стране лабораторию для создания искусственного сердца

В петербургском Университете ИТМО создали мини-лабораторию для контроля клеточных и бактериальных систем. В ней планируют выращивать клеточные культуры, основываясь на проведенных экспериментах создавать полезные для научных исследований базы данных, а также научить клетки сокращаться, чтобы в дальнейшем использовать эти наработки для создания искусственного сердца. Об этом 19 июля сообщили в пресс-службе ИТМО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Мини-лаборатория представляет собой сборно-разборную комнату в форме куба, по три метра в ширину и высоту. Внутри есть роборука, способная полностью заменить лаборанта и автоматизировать его работу. Однако пока еще она работает в коллаборации с человеком. В будущем планируется, что за ростом клеток можно будет следить дистанционно с помощью специального микроскопа и камеры.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Технологическая долина ИТМО Хайпарк получила первого резидента.

Елизавета Цветкова

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