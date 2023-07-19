Здесь вам не бассейн — здесь климат иной

Депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился в прокуратуру из-за уже год работающего бассейна на крыше БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге. По его данным, ни городская администрация, ни региональный минстрой не выдавали разрешений на строительство бассейна. По словам совладельца небоскреба Андрея Гавриловского, особые разрешения на строительство бассейна и не требовались, так как зона отдыха на крыше является временной конструкцией. Возникшие претензии к бассейну он связывает с недавним судебным запретом на организацию крематория на Химмаше, против которого выступала, в том числе, его супруга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бассейн на крыше небоскреба начал работу в июне прошлого года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бассейн на крыше небоскреба начал работу в июне прошлого года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских («Единая Россия») обратился в прокуратуру из-за бассейна, построенного на крыше небоскреба «Высоцкий» в центре Екатеринбурга. У себя в соцсетях господин Альшевских объяснил, что в июне «получил обращение от доброжелателя». «Он озадачился, какое из ведомств одобрило перепланировку небоскреба, законно ли сделали саму купальню. Для прояснения ситуации передал письмо неравнодушного гражданина в мэрию и региональный Минстрой. Вот только обе структуры единогласно ответили, что работы не согласовывали. Ничего не оставалось, как задействовать прокуратуру. Ждем-с ее реакцию»,— написал депутат.

О том, что бассейн мог быть построен без разрешительных документов, заявил уральский юрист Николай Размочкин, именно он обратился к депутату. В разговоре с «Ъ-Урал» он пояснил, что обратился в региональный минстрой, администрацию Екатеринбурга, Ростехнадзор, Роспотребнадзор и другие инстанции, с целью выяснить — выдавалась ли разрешительная документация на оборудование бассейна на вершине небоскреба. Также он обратился прокуратуру.

«Я ожидал, что прокуратура выйдет с иском в суд об ограничении деятельности бассейна, но в настоящее время этого не произошло»,— рассказал господин Размочкин.

Согласно публикации издания «Вечерние ведомости», в ответах вышеперечисленных ведомств говорилось, что разрешения на работы не выдавались, но в ряде случаев, представители «Высоцкого» за ними и не обращались.

Круглогодичный бассейн на крыше БЦ «Высоцкий» открылся в июне прошлого года, участие в церемонии открытия принимал замглавы Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов. Как заявлял совладелец небоскреба, уральский бизнесмен Андрей Гавриловский, бассейн является уникальным объектом, подобный работает в Сингапуре. Температуру воды летом поддерживается на уровне +30–31°, зимой прогревается до +46°. 54-этажный БЦ «Высоцкий» был построен в 2011 году. В небоскребе располагаются офисы, несколько ресторанов, спа-центр, отель и другое. Рядом с небоскребом бизнесмен планирует построить еще одну башню.

Андрей Гавриловский заявил «Ъ-Урал», что никаких специальных разрешений на оборудование бассейна на крыше ему не требовалось:

«Это временная постройка, ни от кого разрешения получать не надо. Мы же даже строительный кран не ставили. Почему долго строили? Потому что руками все собирали».

Вице-мэр Рустам Галямов в разговоре с журналистами также заявил, что бассейн может быть временной конструкцией. «Мы на сегодняшний день не обладаем информацией, к нам не обращались, нужно понять, это объект капитального строительства или нет, и тогда решение будет принято. Вполне возможно, что все оформлено как временная конструкция. Тогда разрешение не требуется»,— заявил господин Галямов.

Господин Гавриловский считает, что нападки на его бизнес произошли из-за судебных разбирательств по поводу работы частного крематория на Химмаше. Напомним, ООО «Апельсин-С» в 2021 году начало строить крематорий рядом с местным кладбищем. Жители района опасались, что он окажет пагубное влияние на их здоровье, так как построен рядом жилыми домами, и подали иск против работы крематория. Активную позицию занимал и приходил на судебные заседания депутат гордумы по Чкаловскому району Виктор Сомиков, он же является главным инженером ООО «Антей» (связано с БЦ «Высоцкий»).

«Размочкин выступал юристом на суде, защищал крематорий. Когда они поняли, что проигрывают суд по крематорию, то пытались встречаться с нашими представителями, говорили: “давайте разменяем — вы нам разрешите крематорий, а мы не будем трогать ваш бассейн”. Одним из заявителей по крематорию была моя супруга, мы там живем недалеко. То есть люди пускай задыхаются на Химмаше, а мы бассейн трогать не будем — было такое “выгодное” предложение нам. Мы им в этом отказали, и они пошли в атаку на бассейн»,— рассказал «Ъ-Урал» господин Гавриловский. Он отметил, что за год работы бассейн на крыше небоскреба стал изюминкой города, а средняя посещаемость в день составляет около 500 человек.

«В город приезжают крутые гости, и что нам их не в бассейн, а в крематорий водить?» — добавил Андрей Гавриловский.

Николай Размочкин в разговоре с «Ъ-Урал» заявил, что история с крематорием не имеет к этому отношения. «Суд должен дать оценку. Объект построен с нарушением градостроительных норм, это опасно,— заявил господин Размочкин.— По депутату Сомикову, который является главным инженером “Высоцкого”, тоже писали обращение в прокуратуру, чтобы проверить функционал, должен ли он был изучать документы и обращаться за разрешениями». Обратиться в суд господин Размочкин намерен в ближайшее время.

В конце июня суд запретил организацию частного крематория. Согласно решению, компании «Апельсин-С» запрещена эксплуатация нежилого здания в качестве крематория.

Мария Игнатова