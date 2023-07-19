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Виктора Бута могут не допустить к участию в выборах в заксобрание региона

Виктора Бута могут не допустить к участию в выборах в заксобрание Ульяновской области от партии ЛДПР. Как стало известно «Ъ», на снятии политика может настаивать сам глава региона, член ЦК КПРФ Алексей Русских. Вероятным поводом для такого решения является наличие у кандидата судимости в США.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Виктор Бут — предприниматель, бывший владелец авиакомпании Air Cess Liberia. США вели расследование против него еще с 1990-х годов, подозревая в поставках оружия и боеприпасов в Афганистан, страны—бывшие республики Югославии и страны Африки в обход санкций. В докладах Совбеза ООН, Amnesty International и Госдепартамента США от 2000, 2005 и 2006 годов Виктора Бута называли крупнейшим поставщиком оружия в Африку. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу США. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы в США по обвинению в незаконной торговле оружием, поддержке терроризма и заговоре с целью убийства граждан США.

Виктора Бута обменяли в декабре 2022 года на выступавшую за екатеринбургский клуб УГМК американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, приговоренную в России к девяти годом колонии за незаконную перевозку наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ), а также контрабанду наркотиков в значительном размере (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ). Через три дня после возвращения на родину из американской тюрьмы, 12 декабря, Виктор Бут стал членом ЛДПР.

Выборы в заксобрание Ульяновской области пройдут 10 сентября 2023 года. Число парламентариев остается прежним – 36. 18 из них избираются по партийным спискам и 18 – по одномандатным избирательным округам. Срок представления кандидатами документов для регистрации завершился 14 июля. По областному избирательному округу выдвинулось семь объединений: «Коммунисты России», ЛДПР, «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду», «Родина». По одномандатным избирательным округам выдвинулось 100 кандидатов, среди которых один самовыдвиженец, остальные представляют шесть партий.

«Ситуация вполне предсказуемая. Получив своего губернатора, КПРФ рассматривает Ульяновскую область в качестве ключевого региона и рассчитывает на сохранение своих позиций в ЗСО. ЛДПР в свою очередь активно заходит в перспективную электоральную нишу так называемых «рассерженных патриотов». Выбить у оппонентов ключевую фигуру списка типичная для реализации административного ресурса задача. Прежде, в бытность губернатором Сергея Морозова, это активно практиковала в Ульяновске "Единая Россия"»,– считает доктор социологических наук Владимир Звоновский.

Евгений Чернов

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