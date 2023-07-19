Николая Максимова перестали игнорировать

Прокуратура организовала проверку по факту возможных нарушений в действиях сотрудников УМВД по Екатеринбургу при рассмотрении заявлений о незаконном присвоении НЛМК активов «Макси-групп». Ранее с соответствующими жалобами к генпрокурору Игорю Краснову и министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву обратился бывший владелец «Макси-групп» Николай Максимов, которого сейчас судят в Москве по обвинению в мошенничестве. По мнению его адвоката, проверки могут повлиять на стоимость уральских активов, которые НЛМК собирается продать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель ОАО "Макси-групп" Николай Максимов во время судебного заседания

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Основатель ОАО "Макси-групп" Николай Максимов во время судебного заседания

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Урал», прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту бездействия сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) УМВД по Екатеринбургу при рассмотрении заявлений о незаконном присвоении ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК, принадлежит Владимиру Лисину) активов компании «Макси-групп» (крупный уральский металлургический холдинг, с 2012 года находится в стадии банкротства). Ранее с жалобой на них к генеральному прокурору Игорю Краснову обратился бывший владелец «Макси-групп» Николай Максимов.

Напомним, в 2007 году НЛМК приобрел предприятия ОАО «Макси-групп» у Николая Максимова. За 50% плюс одну акцию ОАО «Макси-групп» НЛМК перечислил ему аванс в сумме 7,3 млрд руб. Когда новые владельцы зашли на предприятия, был проведен аудит, который выявил тяжелое финансовое положение холдинга. Задолженность «Макси-групп» составляла более 45 млрд руб. По заявлению НЛМК в отношении Николая Максимова были возбуждены уголовные дела по факту мошенничества (ст.159 УК РФ), злоупотреблению служебными полномочиями (ст.201 УК РФ) и преднамеренному банкротству (ст.196 УК РФ).

По мнению следствия, господин Максимов, оставаясь совладельцем «Макси-групп», выдал полученный аванс компании в виде займа. Затем, по версии следствия, он организовал серию невыгодных холдингу сделок по покупке акций дочерних предприятий (владельцем которых являлся он или аффилированные с ним лица), после чего средства были выведены на сторонние фирмы и похищены. Дело рассматривает Мещанский райсуд Москвы. Следующее заседание назначено на 20 июля.

В свою очередь, Николай Максимов в 2010, 2011, 2013 годах подавал в правоохранительные органы заявления о преднамеренном банкротстве активов холдинга «Макси-групп» (ЗАО «Ревдинский трубный завод», ООО «Уралснабкомплект», ПО «Уралметаллургстрой» и «УК Уральского завода прецизионных сплавов»). Позже он пожаловался на «многочисленные нарушения, связанные с игнорированием его заявлений и непредставлением информации по материалам проведенных по ним проверок» министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, в региональный главк, областному прокурору.

Из ГУ МВД по Свердловской области 26 июня Николай Максимов получил ответ, из которого следует, что в отношении сотрудников екатеринбургского отдела ЭБ и ПК «приняты меры управленческого реагирования». Выяснилось, что все заявления Николая Максимова о преднамеренном банкротстве активов «Макси-групп» были объединены в один материал, который находился в производстве оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД по Екатеринбургу Олега Красникова. В 2018 году полицейский был осужден за совершение коррупционных действий.

«Фактически весь период времени он не только уклонялся от исполнения своих профессиональных обязанностей надлежащим образом, но даже утратил часть материала — намеренно или нет, пока не представляется возможности сказать достоверно. Материал в итоге был восстановлен, но ознакомиться Максимову удалось лишь с его частью»,— рассказал «Ъ-Урал» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, в апреле 2023 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал бездействия должностных лиц ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу незаконными, «однако до настоящего времени никакие действия со стороны полиции для устранения нарушений так и не были предприняты».

Адвокат Николая Максимова Сергей Колосовский полагает, что спорная история активов «Макси-групп» может осложнить процесс их продажи сторонним инвесторам. В 2021 году появилась информация, что НЛМК готова продать производственные активы на Урале: НЛМК-Урал, НЛМК-Метиз, а также части НЛМК-Вторчермет (ранее активы «Макси-групп»). Среди потенциальных покупателей назывались ПМХ и Новосталь-М.

«Все бумаги, поданные в Москву, в том числе генпрокурору Краснову, спустились на уровень области, где идут отписки о принятии мер служебного реагирования. При этом НЛМК, естественно, скрывает тот факт, что проверка идет, потому что это повлияет на стоимость активов»,— пояснил «Ъ-Урал» господин Колосовский.

Диана Сунагатуллина