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Исторический доходный дом в Сормове выставили на торги за 4 млн рублей

Минимущества выставило на торги доходный дом на улице Заводской парк, 2 в Нижнем Новгороде. Это здание — объект культурного наследия. Начальная (минимальная) цена — 4 млн руб., сообщил заместитель губернатора Егор Поляков. Победителя планируют объявить в конце июля.

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Фото: заместитель губернатора Егор Поляков

Фото: заместитель губернатора Егор Поляков

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Фото: заместитель губернатора Егор Поляков

Фото: заместитель губернатора Егор Поляков

Здание было построено в начале XX века как дом с квартирами для служащих завода «Сормово». В последние годы здание стоит заброшенным. Будущему собственнику предстоит выполнить охранные обязательства и восстановить памятник архитектуры.

«Это единственное здание в Нижнем Новгороде, выстроенное под надзором известного столичного архитектора Капитолия Абрамовича Дулина. В советское время в доме располагались квартиры и находилось отделение ДОСААФ»,— написал Егор Поляков.

Анастасия Еремина

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