В Самарской области врач-патологоанатом осужден за торговлю данными об умерших и взятки за хранение тел

В Самарской области врач-патологоанатом признан виновным в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Как выяснили следователи, в 2018-2021 годах медик постоянно получал взятки за предоставление информации о лицах, умерших в больнице, и персональных данных их родственников; за каждый заключенный договор на оказание ритуальных услуг с родственниками умерших, которые умерли как в больнице, так и за её пределами; за организацию приема и хранения в холодильной камере патологоанатомического отделения тел умерших.

Всего врач незаконным путем получил более 3 млн рублей. Суд назначил виновному наказание в виде 8,5 лет исправительной колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере 7 млн руб.

Сабрина Самедова