Совет федерации одобрил закон о запрете смены пола

Совет федерации единогласно одобрил закон о запрете смены пола. Изменения вносятся в закон 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ». Как исключение в законе прописаны случаи, когда смена пола необходима для лечения врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний у детей.

Согласно закону, вводится запрет на хирургическое вмешательство и гормональную терапию. Запрещается изменять пол в документах — паспорт гражданина будет считаться недействительным через 90 дней после внесения подобных изменений. Граждане, уже сменившие пол, не смогут усыновлять детей, быть их опекунами и попечителями. Брак в случае смены пола одним из партнеров также будет аннулирован.

Законопроект был внесен в Госдуму 30 мая 2023 года группой депутатов из всех пяти фракций во главе с Вячеславом Володиным. 14 июля Госдума приняла закон в третьем чтении, за проголосовали все 386 присутствовавших депутатов. По информации «Ъ», накануне второго чтения юристы и врачи заявили, что поправки нарушают право на жизнь и медпомощь. Замглавы Минздрава Евгения Котова на заседании комитета Совфеда по социальной политике вчера, 18 июля, заявила, что закон «не нарушает конституционные права граждан».

Госдума также приняла постановление, подготовленное думским комитетом по охране здоровья, с рекомендациями правительству признать расстройства сексуального предпочтения, в том числе транссексуализм, трансвестизм и педофилию, болезнями. Медицинские организации, подведомственные Минздраву, будут вправе выдавать медицинское заключение о соответствии половых признаков определенному полу.

Ранее Вячеслав Володин говорил, что законопроект о запрете смены пола разработали для того, чтобы уберечь страну от «дьявольской политики» США, где «пропагандируются эти новые псевдоценности». Принятие закона также связывается с участившимися случаями, когда справку о смене пола предъявляют с целью уклонения от военной службы. По данным МВД, приводившимся в тексте инициативы, за заменой паспорта на основании «изменение пола» в 2016 году обратилось 142 человека, а в 2022-м — уже 996.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депутаты поспорили о вечном».

Полина Мотызлевская