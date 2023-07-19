Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшего губернатора Челябинской области признали банкротом

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом бывшего губернатора Бориса Дубровского. В отношении него вводится процедура реструктуризации долгов. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Заявление о признании Бориса Дубровского банкротом из-за долга в 37,2 млн руб. подало АО «Производственное объединение “Монтажник”». Компания просила включить сумму в реестр требований кредиторов третьей очереди.

Борис Дубровский возглавлял Челябинскую область в 2014-2019 годах. С экс-главой региона считают аффилированным «ПО “Монтажник”» — его сын Александр Дубровский в 2017–2018 годах являлся основным собственником компании.

ПО «Монтажник находится в процедуре банкротства с 2021 года. К должнику предъявили требования свыше 180 кредиторов на общую сумму более 1,8 млрд руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...