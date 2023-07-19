Бывшего губернатора Челябинской области признали банкротом

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом бывшего губернатора Бориса Дубровского. В отношении него вводится процедура реструктуризации долгов. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Заявление о признании Бориса Дубровского банкротом из-за долга в 37,2 млн руб. подало АО «Производственное объединение “Монтажник”». Компания просила включить сумму в реестр требований кредиторов третьей очереди.

Борис Дубровский возглавлял Челябинскую область в 2014-2019 годах. С экс-главой региона считают аффилированным «ПО “Монтажник”» — его сын Александр Дубровский в 2017–2018 годах являлся основным собственником компании.

ПО «Монтажник находится в процедуре банкротства с 2021 года. К должнику предъявили требования свыше 180 кредиторов на общую сумму более 1,8 млрд руб.

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