Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Волгоградской области 14-летний подросток умер после удара в грудь на улице

Суровикинский межрайонный отдел управления СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту смерти 14-летнего подростка в результате драки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, 18 июля 2023 года в 20:45 на Аллее детства в городе Суровикино 14-летний подросток встретил в парке 18-летнего знакомого. «Во время общения между юношами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес мальчику удар кулаком в грудь»,— сообщают следователи. После единственного удара потерпевший потерял сознание и скончался до прибытия медиков. Действия квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Предварительной причиной смерти названа тупая травма груди с внутренним кровотечением.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Волгоградская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

Никита Маркелов, Саратов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...