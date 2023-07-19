В Волгоградской области 14-летний подросток умер после удара в грудь на улице

Суровикинский межрайонный отдел управления СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту смерти 14-летнего подростка в результате драки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, 18 июля 2023 года в 20:45 на Аллее детства в городе Суровикино 14-летний подросток встретил в парке 18-летнего знакомого. «Во время общения между юношами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес мальчику удар кулаком в грудь»,— сообщают следователи. После единственного удара потерпевший потерял сознание и скончался до прибытия медиков. Действия квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Предварительной причиной смерти названа тупая травма груди с внутренним кровотечением.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Волгоградская прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

Никита Маркелов, Саратов