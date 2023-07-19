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Коммерсантъ FM
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«Фонтанка»: бывший вице-губернатор Петербурга Лавленцев задержан по делу о мошенничестве

Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева задержали по подозрению в многомиллиардном мошенничестве после обысков в Москве, сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Фонтанка» отмечает, что уголовное дело, в котором фигурирует Владимир Лавленцев, возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии силовиков, бывший вице-губернатор мог незаконно получить более 3 млрд руб.

Бывший чиновник задержан на 72 часа, ходатайство об избрании ему меры пресечения в судебные органы пока не поступало.

Владимир Лавленцев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга по ЖКХ с мая 2013 по октябрь 2014 года. Он курировал в городском правительстве вопросы городского хозяйства, жилищной политики, ЖКХ, благоустройства и энергетики. Также он отвечал за строительство в Санкт-Петербурге хоккейного стадиона «СКА-Арена» (является домашней ареной выступающего в КХЛ петербургского хоккейного клуба СКА).

Александр Кислов

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