МВД: более 18 тыс. человек в России пострадали от финансовой пирамиды Life is good

Жертвами финансовой пирамиды, действовавшей в регионах России под брендом Life is good, стали более 18 тыс. человек. Им был причинен ущерб на 15 млрд руб., сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, лидер сообщества легализовал 158,5 млн руб. путем покупки недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В отношении него возбуждены 13 уголовных дел по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).

Финансовая пирамида работала с 2014 года. Людям предлагали стать пайщиками кооператива, обещая новое жилье или получение дохода в размере до 25% годовых. Закупку недвижимости и выплаты осуществляли за счет привлечения средств новых клиентов. Деятельность финансовой пирамиды пресекли в марте 2022 года. Четверо подозреваемых были арестованы, еще пятеро, в том числе 53-летний организатор сообщества, объявлены в розыск.

Лаура Кеффер