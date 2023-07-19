На Кубань из Узбекистана организуют прямые поставки тканей

В Краснодарский край начнут поставлять ткани и материалы из Узбекистана. Соответствующих договоренностей промышленники региона достигли на дистанционном круглом столе, прошедшем в Торгово-промышленной палате Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько отметил, что совместно с Торгово-промышленной палатой края такие встречи проводятся на постоянной основе в рамках исполнения «дорожной карты». Она предполагает организацию взаимных поставок продукции, проведение бизнес-миссий и участие в знаковых мероприятиях производителей края и Узбекистана.

На Кубани в отрасли легпрома работают более 100 производителей одежды, текстиля, кожи и изделий из кожи. За 2022 год объем отгрузки продукции собственного производства вырос почти на четверть, до 6,3 млрд руб. Кубанские производители поставляют продукцию в страны ближнего зарубежья. При этом они нуждаются в качественных тканях и нитях.

Представители территориального управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана по Ташкенту утверждают, что в республике работают около 2 тыс. узбекско-российских предприятий. Кроме того, там создано 22 кластера, шесть из которых специализируются на производстве текстиля по полному циклу.

Территориальное ТПП готово помогать в разработке заявок под каждое конкретное предприятие Кубани и создании представительств кубанских производителей в своей стране. Стороны также договорились рассмотреть возможность проведения бизнес-миссии в Узбекистан.

Татьяна Ручкина

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