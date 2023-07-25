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Коммерсантъ FM
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Крепко стоять

Самокат Mercedes-AMG E-Scooter

К концу этого десятилетия бренд Mercedes-AMG запланировал стать полностью электрическим. Mercedes-AMG E-Scooter, созданный в сотрудничестве со швейцарским специалистом по микромобильности Micro Mobility Systems, — важный шаг в достижении этой цели. Электродвигатель мощностью 500 Вт позволяет самокату быстро разогнаться до 20 км/ч. Поворотная рукоятка дает возможность управлять более интуитивно и точно.

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Мощный аккумулятор обеспечивает запас хода до 40 км. Широкая дека с противоскользящим покрытием, прочные резиновые колеса диаметром 20 см, индивидуально регулируемые подвески позволяют водителю легко преодолевать неровности. Благодаря эргономичному рулю с телескопической функцией электронный скутер подходит наездникам любого роста.

Наталья Афанасьева

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