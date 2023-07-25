Искусство сложения

Lavoie — новый дочерний бренд компании McLaren в области микромобильности премиум-класса. А Lavoie Series 1 — высокопроизводительный складной электрический самокат. Уникальная технология FlowFold, запатентованная Lavoie, обеспечивает повышенную безопасность благодаря более длинной и широкой деке.

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Отличительной чертой Series 1 является и система складывания Flowfold, которая не только позволяет превратить Lavoie Series 1 в один из самых компактных электронных самокатов в своей категории, но и обеспечивает безопасную и комфортную езду за счет более высокого угла выноса руля, обещая фактически автомобильное рулевое управление. Flowfold также обеспечивает и более свободное положение ног, и лучшее поглощение ударов и вибраций. Ожидается, что Series 1 станет одним из самых безопасных устройств в своем классе.

Наталья Афанасьева