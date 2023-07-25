Особенно поесть

Французы — известные гурманы, еда занимает важную часть их жизни, и так или иначе эта тема присутствует везде, даже в автомобильной промышленности. Скажем, система звезд Мишлен была придумана французской шинной компанией Michelin — как известно, это был маркетинговый буклет, главной целью которого было повышение спроса на машины, но в результате все равно все свелось к еде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Для создания Esprit De Voyage бренд DS сотрудничал с компанией La Malle Bernard, французским производителем очень дорого багажа. Содержимое гастрономического сундука разрабатывал шеф-повар Жюльен Дюма, как раз обладатель звезды Мишлен Следующая фотография 1 / 3 Для создания Esprit De Voyage бренд DS сотрудничал с компанией La Malle Bernard, французским производителем очень дорого багажа. Содержимое гастрономического сундука разрабатывал шеф-повар Жюльен Дюма, как раз обладатель звезды Мишлен

Французский премиальный бренд DS изготовил для своих клиентов поистине французский аксессуар — гастрономический сундук Esprit De Voyage, выпущенный ограниченным тиражом всего из десяти экземпляров, который должен способствовать знакомству с местными культурами еды и делать встречи с близкими людьми еще более изысканными. А также служить символом французского образа жизни и искусства путешествий, а в это понятие входят роскошь, изысканность, элегантность и, конечно, еда.

Наталья Афанасьева