Компьютер на колесах

«Одноместный компьютер с искусственным интеллектом» — так называют первый электровелосипед в компании Acer, придумавшей это транспортное средство. Acer ebii оснащен технологией ИИ, которая адаптируется к дорожным условиям, мощности педалирования и индивидуальному опыту вождения и помогает обеспечить комфортную езду.

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Система управления ebiiRide регулирует использование батареи в зависимости от расстояния до точки назначения. Acer ebii оснащен легкой рамой из алюминиевого сплава, углеродным ременным приводом, который не подвергается ржавчине, и безвоздушными шинами с защитой от проколов, изготовленными из перерабатываемых материалов.

Наталья Афанасьева