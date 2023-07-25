Кафку сделать былью

Festka — бутик-производитель карбоновых велосипедов из Праги. Логично, что именно к ним обратился клиент, который захотел велосипед «на тему Франца Кафки». В компании, которая работает только над индивидуальными проектами, не слишком удивились, но на всякий случай привлекли к работе профессионального иллюстратора Михалу Бачака, который, впрочем, уже работал ранее с Festka. У клиента был список сцен и идей из книг, которые он хотел изобразить на раме велосипеда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Модель, которую поклонник творчества Кафки выбрал для своего удивительного велосипеда, представляет собой нестандартную геометрию Festka Scalatore, созданную с помощью Groupset Sram Red eTap

Модель, которую поклонник творчества Кафки выбрал для своего удивительного велосипеда, представляет собой нестандартную геометрию Festka Scalatore, созданную с помощью Groupset Sram Red eTap



Для вдохновения он выбрал также несколько цитат из тетрадей Кафки и дал несколько подсказок о том, как он представлял визуальные эффекты. Художник же так вдохновился, что перечитал всего Кафку и предложил еще три дополнительные иллюстрации.

Наталья Афанасьева