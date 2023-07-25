Кафку сделать былью

Festka — бутик-производитель карбоновых велосипедов из Праги. Логично, что именно к ним обратился клиент, который захотел велосипед «на тему Франца Кафки». В компании, которая работает только над индивидуальными проектами, не слишком удивились, но на всякий случай привлекли к работе профессионального иллюстратора Михалу Бачака, который, впрочем, уже работал ранее с Festka. У клиента был список сцен и идей из книг, которые он хотел изобразить на раме велосипеда.
Модель, которую поклонник творчества Кафки выбрал для своего удивительного велосипеда, представляет собой нестандартную геометрию Festka Scalatore, созданную с помощью Groupset Sram Red eTap
Для вдохновения он выбрал также несколько цитат из тетрадей Кафки и дал несколько подсказок о том, как он представлял визуальные эффекты. Художник же так вдохновился, что перечитал всего Кафку и предложил еще три дополнительные иллюстрации.